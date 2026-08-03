Sverige

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    Ungefär 50 tusen människor var med i årets parad i Pride. Foto: Magnus Grimstedt/TT

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    Alena från Israel och Sasha från Belarus. Foto: Magnus Grimstedt/TT

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    Georg Guldstrand, Andreas Good och Baris Yucel. Foto: Magnus Grimstedt/TT

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    Myndigheten Polisen går i paraden. De får inte gå i uniform. Många har en särskild tröja. Foto: Magnus Grimstedt/TT

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    Politiker från Moderaterna. Ulf Kristersson i mitten. Foto: Magnus Grimstedt/TT

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    Politiker från partiet Socialdemokraterna går i paraden. Magdalena Andersson går i mitten. Foto: Magnus Grimstedt/TT

Många tusen i paraden

I lördags gick
ungefär 50 tusen personer
i paraden Pride i Stockholm.

De gick i paraden
för att visa att människor
har rätt att älska vem de vill.

– Friheten betyder allt för oss.

Det säger Sasha från Belarus
som gick i paraden
tillsammans med
Alena från Israel.

De vet att människor
i många länder inte kan älska
vem de vill.
Då riskerar de att bli straffade.

Baris Yücel kommer från Turkiet.

– I Turkiet är Pride olagligt.
Jag vill göra allt
för att visa mitt stöd,
säger han.

I paraden gick politiker
från de politiska partierna,
kändisar, vanliga människor
och många andra.

8 SIDOR/TT

3 augusti 2026

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1 kommentar
  1. Albin skriver:
    3 augusti, 2026 kl. 10:50

    Heja 😎

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