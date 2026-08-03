Sverige
Ungefär 50 tusen människor var med i årets parad i Pride. Foto: Magnus Grimstedt/TT
Alena från Israel och Sasha från Belarus. Foto: Magnus Grimstedt/TT
Georg Guldstrand, Andreas Good och Baris Yucel. Foto: Magnus Grimstedt/TT
Myndigheten Polisen går i paraden. De får inte gå i uniform. Många har en särskild tröja. Foto: Magnus Grimstedt/TT
Politiker från Moderaterna. Ulf Kristersson i mitten. Foto: Magnus Grimstedt/TT
Politiker från partiet Socialdemokraterna går i paraden. Magdalena Andersson går i mitten. Foto: Magnus Grimstedt/TT
Många tusen i paraden
I lördags gick
ungefär 50 tusen personer
i paraden Pride i Stockholm.
De gick i paraden
för att visa att människor
har rätt att älska vem de vill.
– Friheten betyder allt för oss.
Det säger Sasha från Belarus
som gick i paraden
tillsammans med
Alena från Israel.
De vet att människor
i många länder inte kan älska
vem de vill.
Då riskerar de att bli straffade.
Baris Yücel kommer från Turkiet.
– I Turkiet är Pride olagligt.
Jag vill göra allt
för att visa mitt stöd,
säger han.
I paraden gick politiker
från de politiska partierna,
kändisar, vanliga människor
och många andra.
8 SIDOR/TT
3 augusti 2026
Heja 😎