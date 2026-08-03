Många tusen i paraden

I lördags gick

ungefär 50 tusen personer

i paraden Pride i Stockholm.

De gick i paraden

för att visa att människor

har rätt att älska vem de vill.

– Friheten betyder allt för oss.

Det säger Sasha från Belarus

som gick i paraden

tillsammans med

Alena från Israel.

De vet att människor

i många länder inte kan älska

vem de vill.

Då riskerar de att bli straffade.

Baris Yücel kommer från Turkiet.

– I Turkiet är Pride olagligt.

Jag vill göra allt

för att visa mitt stöd,

säger han.

I paraden gick politiker

från de politiska partierna,

kändisar, vanliga människor

och många andra.

8 SIDOR/TT