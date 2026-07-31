Sverige

  • WEB_INRIKES

    En helikopter letade efter mamman och flickan. Nu är båda hittade döda. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

  • WEB_INRIKES

    Det stora fartyget som tros ha krockat med familjens båt. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

Flickan hittad död

I tisdags sjönk en båt
nära ön Tjörn på Västkusten.
I båten fanns en mamma,
en pappa och två barn.

Pappan och en pojke
blev räddade.
Mamman och en flicka
försvann i havet.

I onsdags hittade
poliserna mamman död.

Nu har de även hittat flickan.
Det hände i torsdags kväll.
Flickan är också död.

Båda kropparna fanns
nära platsen
där båten sjunkit.

Båten misstänks ha krockat
med ett större fartyg.
Men personalen på fartyget
säger att de inte
har märkt någon krock.

Poliserna har
stoppat fartyget.
Poliserna har tagit fast kaptenen.
Han är misstänkt för brottet.

Poliserna fortsätter att undersöka
vad som hänt.

– Vi ska prata med personer
som sett eller hört
något om olyckan.

Det säger Tamara Fuentes
som jobbar med poliserna.

Även myndigheten
Statens haverikommission
ska undersöka olyckan.

Pappan och pojken
får vård på sjukhus.
De är allvarligt skadade.
Men de kommer att överleva.

8 SIDOR/TT

31 juli 2026

Vad tycker du om nyheten?
8 kommentarer
  1. . skriver:
    31 juli, 2026 kl. 10:08

    vilken tragedi, jag hoppades dom skulle hittas vid liv😪😪rip.

    Svara
  2. Maja skriver:
    31 juli, 2026 kl. 10:44

    Konstigt, hade de inte flytväst på sig?

    Svara
  3. Hej skriver:
    31 juli, 2026 kl. 11:06

    Hade de inte flytväst?
    Jag skrev i kommentarerna topp tidigare nyheten av båt-olyckan. Där jag hoppades de hade flytväst. Eftersom man klarar inte mer än några minuter utan syre.
    Om de hade flytväst, så skulle de överlevt.

    Svara
  4. Hej skriver:
    31 juli, 2026 kl. 11:08

    *Jag skrev i kommentar till den förra nyheten av båt-olyckan.

    Svara
  5. Träd skriver:
    31 juli, 2026 kl. 11:12

    Detta påminner om Titanic. Men det är mindre båt, och fartyg istället för isberg.

    Svara
  6. Ali Baba skriver:
    31 juli, 2026 kl. 11:54

    dom kanske drogs mer med vraket och fastnade på någonting? så det spelar ingen roll om de hade flytvästar på sig 😪😢😭

    Svara
  7. S T A skriver:
    31 juli, 2026 kl. 13:16

    Vad synd tjejer att döda iallafall önskar att må bra killarna.

    Svara
  8. Hej skriver:
    31 juli, 2026 kl. 13:26

    Ali Baba – Om det hände, var det fruktansvärt upplevelse för de. 💔

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar