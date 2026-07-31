Sverige
En helikopter letade efter mamman och flickan. Nu är båda hittade döda. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT
Det stora fartyget som tros ha krockat med familjens båt. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT
Flickan hittad död
I tisdags sjönk en båt
nära ön Tjörn på Västkusten.
I båten fanns en mamma,
en pappa och två barn.
Pappan och en pojke
blev räddade.
Mamman och en flicka
försvann i havet.
I onsdags hittade
poliserna mamman död.
Nu har de även hittat flickan.
Det hände i torsdags kväll.
Flickan är också död.
Båda kropparna fanns
nära platsen
där båten sjunkit.
Båten misstänks ha krockat
med ett större fartyg.
Men personalen på fartyget
säger att de inte
har märkt någon krock.
Poliserna har
stoppat fartyget.
Poliserna har tagit fast kaptenen.
Han är misstänkt för brottet.
Poliserna fortsätter att undersöka
vad som hänt.
– Vi ska prata med personer
som sett eller hört
något om olyckan.
Det säger Tamara Fuentes
som jobbar med poliserna.
Även myndigheten
Statens haverikommission
ska undersöka olyckan.
Pappan och pojken
får vård på sjukhus.
De är allvarligt skadade.
Men de kommer att överleva.
8 SIDOR/TT
31 juli 2026
vilken tragedi, jag hoppades dom skulle hittas vid liv😪😪rip.
Konstigt, hade de inte flytväst på sig?
Hade de inte flytväst?
Jag skrev i kommentarerna topp tidigare nyheten av båt-olyckan. Där jag hoppades de hade flytväst. Eftersom man klarar inte mer än några minuter utan syre.
Om de hade flytväst, så skulle de överlevt.
*Jag skrev i kommentar till den förra nyheten av båt-olyckan.
Detta påminner om Titanic. Men det är mindre båt, och fartyg istället för isberg.
dom kanske drogs mer med vraket och fastnade på någonting? så det spelar ingen roll om de hade flytvästar på sig 😪😢😭
Vad synd tjejer att döda iallafall önskar att må bra killarna.
Ali Baba – Om det hände, var det fruktansvärt upplevelse för de. 💔