Flickan hittad död

I tisdags sjönk en båt

nära ön Tjörn på Västkusten.

I båten fanns en mamma,

en pappa och två barn.

Pappan och en pojke

blev räddade.

Mamman och en flicka

försvann i havet.

I onsdags hittade

poliserna mamman död.

Nu har de även hittat flickan.

Det hände i torsdags kväll.

Flickan är också död.

Båda kropparna fanns

nära platsen

där båten sjunkit.

Båten misstänks ha krockat

med ett större fartyg.

Men personalen på fartyget

säger att de inte

har märkt någon krock.

Poliserna har

stoppat fartyget.

Poliserna har tagit fast kaptenen.

Han är misstänkt för brottet.

Poliserna fortsätter att undersöka

vad som hänt.

– Vi ska prata med personer

som sett eller hört

något om olyckan.

Det säger Tamara Fuentes

som jobbar med poliserna.

Även myndigheten

Statens haverikommission

ska undersöka olyckan.

Pappan och pojken

får vård på sjukhus.

De är allvarligt skadade.

Men de kommer att överleva.

8 SIDOR/TT