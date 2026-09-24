Det är EM i orientering

i Litauen.

Tävlingen har börjat

bra för Sverige.

På torsdagen blev det

två medaljer

till Sveriges damer.

Tove Alexandersson vann guld.

Sanna Fast vann brons.

Simona Aebersold

från Schweiz tog silvret.

– Jag är superglad.

Det var en svår tävling.

Det säger Tove Alexandersson.

Det var länge sedan

hon tävlade i orientering.

Hon har haft en paus.

I stället har hon

tävlat i sporten

terränglöpning.

Där har hon bland annat

vunnit guld i VM.

EM i orientering

håller på till

söndag den 27 september.

Du kan se tävlingarna

i SVT eller SVT Play.

8 SIDOR/TT