Sport
Tove Alexandersson tävlar i orientering. Foto: Anders Wiklund/TT
Alexandersson vann guld
Det är EM i orientering
i Litauen.
Tävlingen har börjat
bra för Sverige.
På torsdagen blev det
två medaljer
till Sveriges damer.
Tove Alexandersson vann guld.
Sanna Fast vann brons.
Simona Aebersold
från Schweiz tog silvret.
– Jag är superglad.
Det var en svår tävling.
Det säger Tove Alexandersson.
Det var länge sedan
hon tävlade i orientering.
Hon har haft en paus.
I stället har hon
tävlat i sporten
terränglöpning.
Där har hon bland annat
vunnit guld i VM.
EM i orientering
håller på till
söndag den 27 september.
Du kan se tävlingarna
i SVT eller SVT Play.
8 SIDOR/TT
24 september 2026