Sport

En bild på hennes ansikte. Hon ser glad ut.

Tove Alexandersson tävlar i orientering. Foto: Anders Wiklund/TT

Alexandersson vann guld

Det är EM i orientering
i Litauen.
Tävlingen har börjat
bra för Sverige.

På torsdagen blev det
två medaljer
till Sveriges damer.

Tove Alexandersson vann guld.
Sanna Fast vann brons.

Simona Aebersold
från Schweiz tog silvret.

– Jag är superglad.
Det var en svår tävling.

Det säger Tove Alexandersson.

Det var länge sedan
hon tävlade i orientering.
Hon har haft en paus.

I stället har hon
tävlat i sporten
terränglöpning.
Där har hon bland annat
vunnit guld i VM.

EM i orientering
håller på till
söndag den 27 september.
Du kan se tävlingarna
i SVT eller SVT Play.

8 SIDOR/TT

24 september 2026

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