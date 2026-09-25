Sverige

Trafikskyltar mot Hageby och Mirum.

Den misstänkta skjutningen hände i gallerian Mirum i området Hageby i Norrköping. Foto: Pontus Lundahl/TT

Misstänkt skjutning i galleria

En person är skadad efter
en misstänkt skjutning
i en galleria i Norrköping.

Det hände på fredagen.
Folk i gallerian Mirum
larmade poliserna mitt på dagen.
De hade hört höga smällar.

På platsen fanns
en skadad person.
Personen fick åka
ambulans till sjukhus.

Det är inte klart
vad som hänt.
Poliserna tror att
personen blev skjuten.

Den skadade personen
är mycket skadad.
Men det är ingen fara
för personens liv.
Det säger poliserna.

De undersöker nu
vad som hänt.

Ingen var gripen
för brottet
på eftermiddagen.

8 SIDOR/TT

25 september 2026

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1 kommentar
  1. MILENA LUISA skriver:
    25 september, 2026 kl. 15:16

    UF! det är tur att det är fredag! trevlig helg till alla! hoppas att samhälle börjar om verkligen!😮😠😤

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