Misstänkt skjutning i galleria

En person är skadad efter

en misstänkt skjutning

i en galleria i Norrköping.

Det hände på fredagen.

Folk i gallerian Mirum

larmade poliserna mitt på dagen.

De hade hört höga smällar.

På platsen fanns

en skadad person.

Personen fick åka

ambulans till sjukhus.

Det är inte klart

vad som hänt.

Poliserna tror att

personen blev skjuten.

Den skadade personen

är mycket skadad.

Men det är ingen fara

för personens liv.

Det säger poliserna.

De undersöker nu

vad som hänt.

Ingen var gripen

för brottet

på eftermiddagen.

8 SIDOR/TT