Världen
Ryska attacker har satt eld på Kievs kontor för vetenskap. Foto: Dan Bashakov/AP/TT
Attacker varje dag
Den senaste tiden
har Ryssland attackerat Ukraina
nästan varje dag.
Flera människor har dött
och många är skadade.
Ryssland har bland annat
attackerat städerna
Dnipro, Charkiv, Tjernihiv
och huvudstaden Kiev.
Andra länder måste göra
mer för att stoppa Ryssland.
Det säger Ukrainas ledare
Voloydmyr Zelenskyj.
– Världen måste förstå
att Ryssland kommer att fortsätta
om de inte blir stoppade i Ukraina,
säger Zelenskyj.
Ryssland kommer inte
att sluta attackera Ukraina.
Det sa den ryska ministern
Sergej Lavrov på ett möte
i Förenta Nationerna nyligen.
8 SIDOR/TT
29 september 2026