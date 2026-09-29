Attacker varje dag

Den senaste tiden

har Ryssland attackerat Ukraina

nästan varje dag.

Flera människor har dött

och många är skadade.

Ryssland har bland annat

attackerat städerna

Dnipro, Charkiv, Tjernihiv

och huvudstaden Kiev.

Andra länder måste göra

mer för att stoppa Ryssland.

Det säger Ukrainas ledare

Voloydmyr Zelenskyj.

– Världen måste förstå

att Ryssland kommer att fortsätta

om de inte blir stoppade i Ukraina,

säger Zelenskyj.

Ryssland kommer inte

att sluta attackera Ukraina.

Det sa den ryska ministern

Sergej Lavrov på ett möte

i Förenta Nationerna nyligen.

8 SIDOR/TT