Israel spränger i Libanon

Det ska vara paus i kriget

mellan Israel och Libanon.

Men Israel fortsätter

att attackera områden

i södra Libanon.

Nyligen sprängde Israels

militärer över 600 platser

i staden Mansouri.

De förstörde bland annat

flera tunnlar i marken.

Det säger Israels militärer.

Explosionen var mycket stor.

Stora delar av området

blev förstört.

Det berättar nyhetsbyråer.

Libanons myndigheter

säger att Israel förstör

skolor, religiösa platser

och system för vatten och el.

Israel säger att de

attackerar platser som

har med gruppen Hizbollah

att göra.

Hizbollah är inte överens

med Israel om fred.

Gruppen har funnits länge

i södra Libanon.

De får stöd av Iran.

Det har varit paus

i kriget i Libanon

sedan april i år.

8 SIDOR/TT