Världen
Rök efter en explosion i Libanon tidigare i september. Foto: Hussein Malla/AP/TT
Israel spränger i Libanon
Det ska vara paus i kriget
mellan Israel och Libanon.
Men Israel fortsätter
att attackera områden
i södra Libanon.
Nyligen sprängde Israels
militärer över 600 platser
i staden Mansouri.
De förstörde bland annat
flera tunnlar i marken.
Det säger Israels militärer.
Explosionen var mycket stor.
Stora delar av området
blev förstört.
Det berättar nyhetsbyråer.
Libanons myndigheter
säger att Israel förstör
skolor, religiösa platser
och system för vatten och el.
Israel säger att de
attackerar platser som
har med gruppen Hizbollah
att göra.
Hizbollah är inte överens
med Israel om fred.
Gruppen har funnits länge
i södra Libanon.
De får stöd av Iran.
Det har varit paus
i kriget i Libanon
sedan april i år.
8 SIDOR/TT
29 september 2026
tror inte att dom förstår vad paus är för något.