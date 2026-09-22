Kultur
Moa Romanova ritar serier och gör datorspel. Hon ska till Bokmässan. Foto: Martin Pahlmblad/TT
Datorspel på Bokmässan
Torsdag den 24 september
börjar Bokmässan i Göteborg.
För första gången finns
datorspel som ett tema.
Många datorspel berättar
också en historia
och kan få barn
att bli intresserade av att läsa.
Därför har Bokmässan valt
att ha med datorspel i år.
– Det är modigt att datorspel
får vara med på Bokmässan,
säger Moa Romanova.
Hon jobbar med att rita serier.
Men på Bokmässan
ska hon visa ett nytt datorspel.
Spelet har hon gjort
tillsammans med Elvira Mattsson.
A walk through Kramfors,
heter spelet.
En promenad genom Kramfors
betyder det.
Moa Romanova växte upp
i Kramfors i Ångermanland.
Spelet finns som en app
som är enkel att använda.
Spelet är lite kusligt.
Moa Romanova
har fått idéer
från amerikanen David Lynch.
Han gör kusliga filmer.
Svenska författaren Maria Gripe
har också gett henne idéer.
Maria Gripe har skrivit
flera spännande böcker för barn.
Hon har till exempel skrivit
Tordyveln flyger i skymningen
och Skuggan över stenbänken.
Datorspelet Gameboy
har också gett Moa Romanova
idéer till att göra spelet.
– Spel är också
konst och kultur,
säger Moa Romanova.
8 SIDOR/TT
22 september 2026