Datorspel på Bokmässan

Torsdag den 24 september

börjar Bokmässan i Göteborg.

För första gången finns

datorspel som ett tema.

Många datorspel berättar

också en historia

och kan få barn

att bli intresserade av att läsa.

Därför har Bokmässan valt

att ha med datorspel i år.

– Det är modigt att datorspel

får vara med på Bokmässan,

säger Moa Romanova.

Hon jobbar med att rita serier.

Men på Bokmässan

ska hon visa ett nytt datorspel.

Spelet har hon gjort

tillsammans med Elvira Mattsson.

A walk through Kramfors,

heter spelet.

En promenad genom Kramfors

betyder det.

Moa Romanova växte upp

i Kramfors i Ångermanland.

Spelet finns som en app

som är enkel att använda.

Spelet är lite kusligt.

Moa Romanova

har fått idéer

från amerikanen David Lynch.

Han gör kusliga filmer.

Svenska författaren Maria Gripe

har också gett henne idéer.

Maria Gripe har skrivit

flera spännande böcker för barn.

Hon har till exempel skrivit

Tordyveln flyger i skymningen

och Skuggan över stenbänken.

Datorspelet Gameboy

har också gett Moa Romanova

idéer till att göra spelet.

– Spel är också

konst och kultur,

säger Moa Romanova.

8 SIDOR/TT