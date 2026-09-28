Världen

Taket på en bil syns. Människor har vatten upp till midjan.

Gator har svämmat över efter kraftiga regn i staden Bangkok i Thailand. Foto: Sakchai Lalit/AP/TT

Mycket regn i Bangkok

Det är stora översvämningar
i Thailands huvudstad Bangkok.
Det beror på att det har
regnat mycket i flera dagar.

Flera tusen människor
har fått lämna sina hem.
Myndigheterna
har öppnat särskilda
platser där människor kan bo.

Vattnet på gatorna
har stoppat trafiken.
Många affärer håller stängt.

Det har också regnat på
andra platser i landet.

Minst åtta människor ska
ha dött i översvämningarna.

Experter på väder har sagt
att regnet ska sluta
efter helgen.

I området Uttar Pradesh
i landet Indien
har det också regnat mycket.
Där har minst 56 människor dött.
Fler än tusen hus
har förstörts av regnet.

8 SIDOR/TT

28 september 2026

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2 kommentarer
  1. Glassmannen skriver:
    28 september, 2026 kl. 10:41

    Oj vad jobbigt

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  2. nyfiken liten Alma skriver:
    28 september, 2026 kl. 10:46

    var det mer regn i indien än i thailand

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