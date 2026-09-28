Mycket regn i Bangkok

Det är stora översvämningar

i Thailands huvudstad Bangkok.

Det beror på att det har

regnat mycket i flera dagar.

Flera tusen människor

har fått lämna sina hem.

Myndigheterna

har öppnat särskilda

platser där människor kan bo.

Vattnet på gatorna

har stoppat trafiken.

Många affärer håller stängt.

Det har också regnat på

andra platser i landet.

Minst åtta människor ska

ha dött i översvämningarna.

Experter på väder har sagt

att regnet ska sluta

efter helgen.

I området Uttar Pradesh

i landet Indien

har det också regnat mycket.

Där har minst 56 människor dött.

Fler än tusen hus

har förstörts av regnet.

8 SIDOR/TT