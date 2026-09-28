Världen
Gator har svämmat över efter kraftiga regn i staden Bangkok i Thailand. Foto: Sakchai Lalit/AP/TT
Mycket regn i Bangkok
Det är stora översvämningar
i Thailands huvudstad Bangkok.
Det beror på att det har
regnat mycket i flera dagar.
Flera tusen människor
har fått lämna sina hem.
Myndigheterna
har öppnat särskilda
platser där människor kan bo.
Vattnet på gatorna
har stoppat trafiken.
Många affärer håller stängt.
Det har också regnat på
andra platser i landet.
Minst åtta människor ska
ha dött i översvämningarna.
Experter på väder har sagt
att regnet ska sluta
efter helgen.
I området Uttar Pradesh
i landet Indien
har det också regnat mycket.
Där har minst 56 människor dött.
Fler än tusen hus
har förstörts av regnet.
8 SIDOR/TT
28 september 2026
Oj vad jobbigt
var det mer regn i indien än i thailand