Personal filmade boende

Personal som jobbar på

ett hem för gamla har filmat

en person som bor där och delat

filmen i en grupp i mobilen.

Hemmet ligger i Göteborg

och där bor gamla människor

som har svårt med minnet.

Åtta personer

som jobbade på boendet

är nu anmälda till poliserna.

De är misstänkta

för att ha brutit mot lagen.

Personal som jobbar med vård

får inte berätta om patienter

eller de som bor på hem.

Tidningen Göteborgs-Posten

har pratat med chefen på boendet.

Chefen säger att det

som har hänt är allvarligt.

Den som bor på hemmet

behöver hjälp av personalen

och litar på de som jobbar där.

Därför är det fel att personalen filmar.

Personalen använde också ord

som de inte ska använda,

säger chefen.

Boendet har också

anmält det som hänt

till myndigheten IVO.

De undersöker fel

som har hänt i vården.

8 SIDOR/TT