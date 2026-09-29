Sverige
Personal har filmat en boende. Foto: Oscar Olsson/TT
Personal filmade boende
Personal som jobbar på
ett hem för gamla har filmat
en person som bor där och delat
filmen i en grupp i mobilen.
Hemmet ligger i Göteborg
och där bor gamla människor
som har svårt med minnet.
Åtta personer
som jobbade på boendet
är nu anmälda till poliserna.
De är misstänkta
för att ha brutit mot lagen.
Personal som jobbar med vård
får inte berätta om patienter
eller de som bor på hem.
Tidningen Göteborgs-Posten
har pratat med chefen på boendet.
Chefen säger att det
som har hänt är allvarligt.
Den som bor på hemmet
behöver hjälp av personalen
och litar på de som jobbar där.
Därför är det fel att personalen filmar.
Personalen använde också ord
som de inte ska använda,
säger chefen.
Boendet har också
anmält det som hänt
till myndigheten IVO.
De undersöker fel
som har hänt i vården.
8 SIDOR/TT
29 september 2026
detta är ju hemskt vad är det för personal??vart är tystnadsplikten???dom borde få sparken och det är bums. 😡🤢😡🤢😡