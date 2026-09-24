Kultur
Författaren Gulistan Kavak pratar på Bokmässan. Foto: Andreas Johansson
Hon pratar om läsning
Nu är det
Bokmässan i Göteborg.
Många ska prata om böcker
som de har skrivit eller läst.
Men hur är det att växa upp
med föräldrar som inte
kan läsa eller skriva?
Det vet Gulistan Kavak.
Hon har skrivit böcker om det.
Det ska hon prata om
på Bokmässan.
– Många har svårt att läsa i Sverige.
Det är inte bara människor
från andra länder,
säger hon till 8 Sidor.
Gulistan Kavaks föräldrar
kom till Sverige från området Kurdistan.
Där fanns ingen skola.
Därför lärde de sig aldrig att läsa.
Gulistan hjälpte sina föräldrar
med mycket i Sverige.
Hon betalade räkningar
och följde med dem till läkaren.
Gulistan hade själv svårt att läsa.
Hon har dyslexi.
– Men mina föräldrar sa alltid
att det var viktigt att jag lärde mig läsa.
Jag läste mycket
för min mamma, säger hon.
Gulistan Kavak fick också hjälp
på biblioteket att göra sina läxor.
De ordnade ett eget rum
där hon kunde sitta.
I dag jobbar Gulistan Kavak
som kurator på en skola.
Hon hjälper elever
som har det svårt.
– Jag har ringt till föräldrar
som inte har kommit
på möten i skolan, till exempel.
Ibland beror det på
att de inte kan läsa, säger hon.
Hon vill att skolor
och myndigheter ska göra mer
för att sprida information.
Om föräldrar inte svarar
är det viktigt att skolan ringer,
sms:ar eller skickar hem ett brev,
tycker Gulistan Kavak.
Hennes senaste böcker
handlar om pojken Zagros.
Han vill börja spela fotboll.
Men hans mamma kan inte läsa.
Hon kan därför inte anmäla
i datorn att han vill vara med.
– Det är ett vanligt problem.
Många förstår inte
hur de ska göra på internet.
Då får fler svårt att vara med.
Det vill jag berätta om,
säger Gulistan Kavak.
SARAH GREEN/8 SIDOR
Många har svårt att läsa
- Det är ganska vanligt i Sverige
att vuxna inte kan läsa
eller har svårt att läsa.
- Det finns 780 tusen personer
i Sverige mellan 16 år och 65 år
som inte kan läsa eller har svårt att läsa.
Det visar en undersökning från SCB.
Ett barn som läser en bok.
Foto: Christine Olsson/TT
24 september 2026
Att kunna läsa och skriva på vilket språk som helst är väldigt viktigt och nödvändigt. Om man inte kan läsa eller skriva på sitt modersmål blir det dubbelt så svårt. Men trots allt är svenskar väldigt snälla och de hjälper till väldigt mycket.
En av de vackraste jag har sett på flera år