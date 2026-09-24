Hon pratar om läsning

Nu är det

Bokmässan i Göteborg.

Många ska prata om böcker

som de har skrivit eller läst.

Men hur är det att växa upp

med föräldrar som inte

kan läsa eller skriva?

Det vet Gulistan Kavak.

Hon har skrivit böcker om det.

Det ska hon prata om

på Bokmässan.

– Många har svårt att läsa i Sverige.

Det är inte bara människor

från andra länder,

säger hon till 8 Sidor.

Gulistan Kavaks föräldrar

kom till Sverige från området Kurdistan.

Där fanns ingen skola.

Därför lärde de sig aldrig att läsa.

Gulistan hjälpte sina föräldrar

med mycket i Sverige.

Hon betalade räkningar

och följde med dem till läkaren.

Gulistan hade själv svårt att läsa.

Hon har dyslexi.

– Men mina föräldrar sa alltid

att det var viktigt att jag lärde mig läsa.

Jag läste mycket

för min mamma, säger hon.

Gulistan Kavak fick också hjälp

på biblioteket att göra sina läxor.

De ordnade ett eget rum

där hon kunde sitta.

I dag jobbar Gulistan Kavak

som kurator på en skola.

Hon hjälper elever

som har det svårt.

– Jag har ringt till föräldrar

som inte har kommit

på möten i skolan, till exempel.

Ibland beror det på

att de inte kan läsa, säger hon.

Hon vill att skolor

och myndigheter ska göra mer

för att sprida information.

Om föräldrar inte svarar

är det viktigt att skolan ringer,

sms:ar eller skickar hem ett brev,

tycker Gulistan Kavak.

Hennes senaste böcker

handlar om pojken Zagros.

Han vill börja spela fotboll.

Men hans mamma kan inte läsa.

Hon kan därför inte anmäla

i datorn att han vill vara med.

– Det är ett vanligt problem.

Många förstår inte

hur de ska göra på internet.

Då får fler svårt att vara med.

Det vill jag berätta om,

säger Gulistan Kavak.

SARAH GREEN/8 SIDOR