Sverige
Poliser har tagit fast tre personer för skjutningen i Norrköping. Foto: C Olsson/TT
Tre fast efter skjutning
Poliserna har tagit fast
tre personer
efter skjutningen
i Norrköping i fredags.
Personerna är misstänkta
för att ha med skjutningen
att göra.
Skjutningen hände i gallerian
Mirum mitt på dagen i fredags.
En person blev skjuten
och fördes till sjukhus.
Personen är allvarligt skadad.
De tre personerna som
är misstänkta
är ungefär 20 år gamla.
Nu ska poliserna fortsätta
att undersöka det som hände.
8 SIDOR/TT
28 september 2026
Bra jobbat polisen!!!vilket jobb ni gör tack för att vi kan känna oss trygga. Hoppas ni publicerar vilka det är, och helst med bild på dessa.
var det en kille eller en tjej som gjorde skjutningen 8 sidor?