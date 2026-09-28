Tre fast efter skjutning

Poliserna har tagit fast

tre personer

efter skjutningen

i Norrköping i fredags.

Personerna är misstänkta

för att ha med skjutningen

att göra.

Skjutningen hände i gallerian

Mirum mitt på dagen i fredags.

En person blev skjuten

och fördes till sjukhus.

Personen är allvarligt skadad.

De tre personerna som

är misstänkta

är ungefär 20 år gamla.

Nu ska poliserna fortsätta

att undersöka det som hände.

8 SIDOR/TT