Sverige

Dörren på en polisbil. Det står Polis på bilen.

Poliser har tagit fast tre personer för skjutningen i Norrköping. Foto: C Olsson/TT

Tre fast efter skjutning

Poliserna har tagit fast
tre personer
efter skjutningen
i Norrköping i fredags.

Personerna är misstänkta
för att ha med skjutningen
att göra.

Skjutningen hände i gallerian
Mirum mitt på dagen i fredags.
En person blev skjuten
och fördes till sjukhus.
Personen är allvarligt skadad.

De tre personerna som
är misstänkta
är ungefär 20 år gamla.

Nu ska poliserna fortsätta
att undersöka det som hände.

8 SIDOR/TT

28 september 2026

Vad tycker du om nyheten?
2 kommentarer
  1. Mia skriver:
    28 september, 2026 kl. 11:32

    Bra jobbat polisen!!!vilket jobb ni gör tack för att vi kan känna oss trygga. Hoppas ni publicerar vilka det är, och helst med bild på dessa.

    Svara
  2. hej och hej då skriver:
    28 september, 2026 kl. 13:16

    var det en kille eller en tjej som gjorde skjutningen 8 sidor?

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar