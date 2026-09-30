– Samer måste få en ursäkt

– Staten måste säga förlåt

till samerna.

Det säger Lena Nyberg.

Hon har varit ledare

för en stor undersökning

om hur samerna i Sverige

har blivit behandlade.

De har undersökt gamla beslut

från staten och kyrkan.

Gruppens undersökning

har tagit fem år.

De har fått in över 300

berättelser om hur samer

har haft det.

Nu har regeringen

fått undersökningen.

Samerna har förlorat mark

som de har rätt till för sina renar.

De har blivit tvingade

att gå i särskilda skolor.

Det har varit orättvist på flera sätt.

Det visar undersökningen.

– Sveriges regering måste

ta ansvar och be om ursäkt,

säger Lena Nyberg.

Samernas rättigheter

måste också vara viktiga

när företag ska bygga

gruvor och vindkraft i framtiden.

Det säger gruppen.

Undersökningen kallas

Sanningskommissionen.

8 SIDOR/TT

Norge säger förlåt till samer