Sverige

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    Lena Nyberg med undersökningen om samernas rättigheter i Sverige. Foto: Per Danielsson/TT

  • Samisk flagg.

    Samernas flagga. Foto: Heiko Junge/TT

– Samer måste få en ursäkt

– Staten måste säga förlåt
till samerna.

Det säger Lena Nyberg.
Hon har varit ledare
för en stor undersökning
om hur samerna i Sverige
har blivit behandlade.

De har undersökt gamla beslut
från staten och kyrkan.

Gruppens undersökning
har tagit fem år.
De har fått in över 300
berättelser om hur samer
har haft det.

Nu har regeringen
fått undersökningen.

Samerna har förlorat mark
som de har rätt till för sina renar.
De har blivit tvingade
att gå i särskilda skolor.
Det har varit orättvist på flera sätt.
Det visar undersökningen.

– Sveriges regering måste
ta ansvar och be om ursäkt,
säger Lena Nyberg.

Samernas rättigheter
måste också vara viktiga
när företag ska bygga
gruvor och vindkraft i framtiden.

Det säger gruppen.

Undersökningen kallas
Sanningskommissionen.

8 SIDOR/TT

Norge säger förlåt till samer

Sanningskommissionen

  • Gruppen
    Sanningskommissionen
    för det samiska folket
    är en statlig undersökning.
  • Regeringen startade den år 2021.
  • Gruppen skulle undersöka
    hur politiken har ändrat
    samernas liv.
  • Nu är undersökningen klar.

30 september 2026

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