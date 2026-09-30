Två döms efter olycka med båt

Kaptenen och en expert

döms efter olyckan

med båt utanför Tjörn.

Olyckan hände i somras.

En liten båt med en familj sjönk

när den krockade med en större båt.

En mamma och ett barn dog.

Pappan och sonen skadades.

Det är kaptenen

på den stora båten som döms.

Den andra personen som döms

är en expert som hjälpte till

att styra den stora båten, en lots.

Båda två döms till

villkorlig dom.

Det betyder att i stället

för fängelse blir

deras straff en varning.

Experten på båten döms

också att betala böter.

De döms för mammans

och barnets död,

pappans och sonens skador

och för att de inte körde

båten på ett bra sätt.

Det är tingsrätten i Göteborg

som har bestämt domen.

Den stora båten borde ha

kunnat se den lilla båten,

säger domstolen.

8 SIDOR/TT

Rättegång om olyckan