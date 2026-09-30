Sverige
Framsidan på den stora båten. Foto: B L Rosvall/TT
Två döms efter olycka med båt
Kaptenen och en expert
döms efter olyckan
med båt utanför Tjörn.
Olyckan hände i somras.
En liten båt med en familj sjönk
när den krockade med en större båt.
En mamma och ett barn dog.
Pappan och sonen skadades.
Det är kaptenen
på den stora båten som döms.
Den andra personen som döms
är en expert som hjälpte till
att styra den stora båten, en lots.
Båda två döms till
villkorlig dom.
Det betyder att i stället
för fängelse blir
deras straff en varning.
Experten på båten döms
också att betala böter.
De döms för mammans
och barnets död,
pappans och sonens skador
och för att de inte körde
båten på ett bra sätt.
Det är tingsrätten i Göteborg
som har bestämt domen.
Den stora båten borde ha
kunnat se den lilla båten,
säger domstolen.
8 SIDOR/TT
30 september 2026
Ojjjj
Dumma kapten och annan person
Det är inte okej!!
Starkars familjen i den lilla båten😭😢😭😭😭😭😭😭
Har man gjort fel ska man straffas så är det.2 människor dog i onödan.