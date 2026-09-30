Världen

Många människor har vatten upp till midjan.

En översvämmad gata i staden Bangkok i Thailand. Foto: Sakchai Lalit/AP/TT

Flera döda i Thailand

Minst 23 människor har dött
efter de stora översvämningarna
i Bangkok i Thailand.

Det var i helgen som det
regnade länge och kraftigt.
Det blev stora översvämningar.

Det kommer ta fler dagar
innan allt vatten på gatorna
är borta.

Det säger landets myndigheter.

Livet har ändrats för
över 700 tusen människor
på grund av regnet.
Många har fått lämna sina hem.
Skolor och affärer håller stängt.

Det har också blivit
översvämningar i
andra delar av landet.

Olof Olsson jobbar som
präst i Svenska kyrkan i Bangkok.
Han har bott där i nio år
och är van vid mycket regn.

– Men den här gången var det
väldigt mycket regn som kom.
Och det regnade länge,
säger han.

8 SIDOR/TT

Problem med väder

30 september 2026

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1 kommentar
  1. 67 är bäst skriver:
    30 september, 2026 kl. 10:16

    Läskit!!!😮

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