Världen
En översvämmad gata i staden Bangkok i Thailand. Foto: Sakchai Lalit/AP/TT
Flera döda i Thailand
Minst 23 människor har dött
efter de stora översvämningarna
i Bangkok i Thailand.
Det var i helgen som det
regnade länge och kraftigt.
Det blev stora översvämningar.
Det kommer ta fler dagar
innan allt vatten på gatorna
är borta.
Det säger landets myndigheter.
Livet har ändrats för
över 700 tusen människor
på grund av regnet.
Många har fått lämna sina hem.
Skolor och affärer håller stängt.
Det har också blivit
översvämningar i
andra delar av landet.
Olof Olsson jobbar som
präst i Svenska kyrkan i Bangkok.
Han har bott där i nio år
och är van vid mycket regn.
– Men den här gången var det
väldigt mycket regn som kom.
Och det regnade länge,
säger han.
8 SIDOR/TT
30 september 2026
Läskit!!!😮