Flera döda i Thailand

Minst 23 människor har dött

efter de stora översvämningarna

i Bangkok i Thailand.

Det var i helgen som det

regnade länge och kraftigt.

Det blev stora översvämningar.

Det kommer ta fler dagar

innan allt vatten på gatorna

är borta.

Det säger landets myndigheter.

Livet har ändrats för

över 700 tusen människor

på grund av regnet.

Många har fått lämna sina hem.

Skolor och affärer håller stängt.

Det har också blivit

översvämningar i

andra delar av landet.

Olof Olsson jobbar som

präst i Svenska kyrkan i Bangkok.

Han har bott där i nio år

och är van vid mycket regn.

– Men den här gången var det

väldigt mycket regn som kom.

Och det regnade länge,

säger han.

8 SIDOR/TT

Problem med väder