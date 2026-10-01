Sverige
Owe Gustafson med elefanten från tv-programmet Fem myror är fler än fyra elefanter. Foto: Faramarz Gosheh/Cancerfonden
Konstnären Owe Gustafson har gjort årets rosa band. Foto: Faramarz Gosheh/Cancerfonden
Årets rosa band. Foto: Faramarz Gosheh/Cancerfonden
Konstnär har gjort årets band
Nu börjar årets insamling
till forskning om cancer i brösten.
Den heter Rosa Bandet.
Den som vill kan köpa
ett rosa band i affärer.
Organisationen Cancerfonden
får pengarna.
De ger pengar till forskare.
Konstnären Owe Gustafson
har bestämt hur årets rosa band ska se ut.
Du kanske känner igen
hans rosa elefanter från programmet
Fem myror är fler än fyra elefanter.
Owe Gustafsons rosa band
ska ha en rosa elefant
med snabeln formad som ett hjärta.
– Elefanter står för vishet,
styrka och en moders kärlek.
Det tycker jag passar bra,
säger Owe Gustafson.
8 SIDOR
Cancer i brösten
- Cancer i brösten
är den vanligaste
cancern hos kvinnor.
- Förra året fick nästan
tio tusen kvinnor i Sverige
veta att de har bröstcancer.
- Kvinnor mellan 40 år och 74 år
får gå på kontroll av brösten,
mammografi. Det är gratis.
- Mammografi
upptäcker inte all cancer.
Därför är det viktigt
att själv undersöka brösten.
Känn på brösten
en gång i månaden.
Om du känner en knöl
eller något annat ovanligt i bröstet
ska du prata med sjukvården.
- Det är viktigt att få vård snabbt.
Då är chansen större
att bli frisk från cancer.
Alla knölar i bröstet är inte cancer.
- Den 1 oktober varje år
är en särskild dag för bröstcancer.
Informationen kommer
från Bröstcancerförbundet.
En kvinna som får sina bröst undersökta.
Foto: Christine Olsson/TT
1 oktober 2026
Jag ska köpa så klart.alla måste bidra till cancerforskning, det kan drabba alla.