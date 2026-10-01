Konstnär har gjort årets band

Nu börjar årets insamling

till forskning om cancer i brösten.

Den heter Rosa Bandet.

Den som vill kan köpa

ett rosa band i affärer.

Organisationen Cancerfonden

får pengarna.

De ger pengar till forskare.

Konstnären Owe Gustafson

har bestämt hur årets rosa band ska se ut.

Du kanske känner igen

hans rosa elefanter från programmet

Fem myror är fler än fyra elefanter.

Owe Gustafsons rosa band

ska ha en rosa elefant

med snabeln formad som ett hjärta.

– Elefanter står för vishet,

styrka och en moders kärlek.

Det tycker jag passar bra,

säger Owe Gustafson.

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