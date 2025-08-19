Sport
I dag tisdag den 19 augusti börjar slutspelet i speedway. Foto: Stefan Jerrevång/TT
De kan vinna SM i speedway
Speedway är snabba
motorcyklar som tävlar
runt en bana.
Nu är det dags för slutspel
i SM i speedway.
Sex lag kan vinna guld.
Förra året blev laget
Lejonen från Gislaved
svenska mästare.
De kan vinna i år också.
Ett annat bra lag är Västervik.
De vann årets serie.
De andra lagen i slutspelet
är Dackarna, Smederna,
Indianerna och Rospiggarna.
Slutspelet börjar
med tre kvartsfinaler.
Vinnarna går till semifinal.
Den bästa förloraren
i kvartsfinalerna får
också köra semifinal.
Den 16 och 23 september
är det finaler.
Då får vi veta vilket lag
som vinner SM i år.
Slutspel i speedway
Kvartsfinaler
Den 19 och 26 augusti
- Västervik mot Dackarna
- Smederna mot Indianerna
- Lejonen mot Rospiggarna
Semifinaler
Den 2 och 9 september
Finaler
Den 16 och 23 september
