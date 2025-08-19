Sport

Två motorcyklar kör snabbt på en bana.

I dag tisdag den 19 augusti börjar slutspelet i speedway. Foto: Stefan Jerrevång/TT

De kan vinna SM i speedway

Speedway är snabba
motorcyklar som tävlar
runt en bana.

Nu är det dags för slutspel
i SM i speedway.
Sex lag kan vinna guld.

Förra året blev laget
Lejonen från Gislaved
svenska mästare.
De kan vinna i år också.
Ett annat bra lag är Västervik.
De vann årets serie.

De andra lagen i slutspelet
är Dackarna, Smederna,
Indianerna och Rospiggarna.

Slutspelet börjar
med tre kvartsfinaler.
Vinnarna går till semifinal.
Den bästa förloraren
i kvartsfinalerna får
också köra semifinal.

Den 16 och 23 september
är det finaler.
Då får vi veta vilket lag
som vinner SM i år.

8 SIDOR

Slutspel i speedway

Kvartsfinaler
Den 19 och 26 augusti

  • Västervik mot Dackarna
  • Smederna mot Indianerna
  • Lejonen mot Rospiggarna

Semifinaler
Den 2 och 9 september

Finaler
Den 16 och 23 september

19 augusti 2025

Vad tycker du om nyheten?
Ingen kommentar än
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar