De kan vinna SM i speedway

Speedway är snabba

motorcyklar som tävlar

runt en bana.

Nu är det dags för slutspel

i SM i speedway.

Sex lag kan vinna guld.

Förra året blev laget

Lejonen från Gislaved

svenska mästare.

De kan vinna i år också.

Ett annat bra lag är Västervik.

De vann årets serie.

De andra lagen i slutspelet

är Dackarna, Smederna,

Indianerna och Rospiggarna.

Slutspelet börjar

med tre kvartsfinaler.

Vinnarna går till semifinal.

Den bästa förloraren

i kvartsfinalerna får

också köra semifinal.

Den 16 och 23 september

är det finaler.

Då får vi veta vilket lag

som vinner SM i år.

