Fyra speedwaymotorcyklar kör på en speedwaybana. Förarna har hjälmar och särskilda kläder. De lutar motorcyklarna.

Smederna kör mot Lejonen i speedway. Bilden är gammal. Foto: TT

De kör semifinaler i speedway

Lagen Västervik, Indianerna,
Smederna och Lejonen
ska köra semifinalerna
i speedway.

Det blev klart
på tisdagens kväll.
Då var det kvartsfinaler
i den svenska serien i speedway.

Speedway är snabba  motorcyklar
som tävlar genom att köra
runt en bana.

Västervik, Smederna
och Lejonen vann sina kvartsfinaler.
De får köra semifinaler.

Indianerna får också köra semifinal
som den bästa förloraren
i kvartsfinalerna.

Västervik och Indianerna
tävlar i den ena semifinalen.
Smederna och Lejonen
tävlar i den andra semifinalen.

Lagen Dackarna och Rospiggarna
får inte tävla mer i år.
De förlorade i kvartsfinalerna.

Den 23 september vet vi
vilka som blir
svenska mästare i speedway år 2025.
Då är finalerna klara.

8 SIDOR

 

27 augusti 2025

