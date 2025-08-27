De kör semifinaler i speedway

Lagen Västervik, Indianerna,

Smederna och Lejonen

ska köra semifinalerna

i speedway.

Det blev klart

på tisdagens kväll.

Då var det kvartsfinaler

i den svenska serien i speedway.

Speedway är snabba motorcyklar

som tävlar genom att köra

runt en bana.

Västervik, Smederna

och Lejonen vann sina kvartsfinaler.

De får köra semifinaler.

Indianerna får också köra semifinal

som den bästa förloraren

i kvartsfinalerna.

Västervik och Indianerna

tävlar i den ena semifinalen.

Smederna och Lejonen

tävlar i den andra semifinalen.

Lagen Dackarna och Rospiggarna

får inte tävla mer i år.

De förlorade i kvartsfinalerna.

Den 23 september vet vi

vilka som blir

svenska mästare i speedway år 2025.

Då är finalerna klara.

