Andreas Almgren vann en tävling i Solletuna. Foto: Fredrik Sandberg/TT
Nytt rekord av Almgren
I september är det
VM i friidrott i Tokyo.
Över 30 svenska idrottare
ska vara med.
En av dem är löparen
Andreas Almgren.
Nyligen sprang han
ett nytt svenskt rekord
på 3 000 meter.
Det hände på en stor tävling
i Sollentuna nära Stockholm.
– Jag är inte förvånad.
Jag är så här bra nu,
säger Andreas Almgren.
Det nya rekordet är 7 minuter,
31 sekunder och 42 hundradelar.
Det gick också bra
för Daniel Ståhl
och Vanessa Kamga
i Sollentuna.
De tävlar i diskus.
Ståhl vann herrarnas tävling.
Han kastade 68 meter.
Kamga blev tvåa
i damernas tävling.
Hon kastade 64,6 meter.
12 augusti 2025