Sport

Han springer i svart tröja. En annan löpare syns bakom honom.

Andreas Almgren vann en tävling i Solletuna. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Nytt rekord av Almgren

I september är det
VM i friidrott i Tokyo.
Över 30 svenska idrottare
ska vara med.

En av dem är löparen
Andreas Almgren.
Nyligen sprang han
ett nytt svenskt rekord
på 3 000 meter.

Det hände på en stor tävling
i Sollentuna nära Stockholm.

– Jag är inte förvånad.
Jag är så här bra nu,
säger Andreas Almgren.

Det nya rekordet är 7 minuter,
31 sekunder och 42 hundradelar.

Det gick också bra
för Daniel Ståhl
och Vanessa Kamga
i Sollentuna.
De tävlar i diskus.

Ståhl vann herrarnas tävling.
Han kastade 68 meter.
Kamga blev tvåa
i damernas tävling.
Hon kastade 64,6 meter.

8 SIDOR/TT

12 augusti 2025

