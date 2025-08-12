Nytt rekord av Almgren

I september är det

VM i friidrott i Tokyo.

Över 30 svenska idrottare

ska vara med.

En av dem är löparen

Andreas Almgren.

Nyligen sprang han

ett nytt svenskt rekord

på 3 000 meter.

Det hände på en stor tävling

i Sollentuna nära Stockholm.

– Jag är inte förvånad.

Jag är så här bra nu,

säger Andreas Almgren.

Det nya rekordet är 7 minuter,

31 sekunder och 42 hundradelar.

Det gick också bra

för Daniel Ståhl

och Vanessa Kamga

i Sollentuna.

De tävlar i diskus.

Ståhl vann herrarnas tävling.

Han kastade 68 meter.

Kamga blev tvåa

i damernas tävling.

Hon kastade 64,6 meter.

