Sport

Han springer.

Andreas Almgren är en löpare från Sverige. Bilden är från en annan tävling. Foto: Christine Olsson/TT

Nytt rekord av Almgren

Löparen Andreas Almgren
sprang ett halvt maraton
på 58 minuter och 41 sekunder.
Det är nytt rekord i Europa.

Tävlingen var
i staden Valencia
i Spanien.

Det nya rekordet är
32 sekunder snabbare
än det tidigare.

Andreas Almgren
kom fyra i tävlingen.
Yomif Kejelcha
från Etiopien vann.

Ett halvt maraton
är ungefär 21 kilometer.

Tidigare i år kom
Andreas Almgren trea
på 10 tusen meter.
Det var på tävlingen VM
i staden Tokyo i Japan.

8 SIDOR

27 oktober 2025

