Andreas Almgren är en löpare från Sverige. Bilden är från en annan tävling. Foto: Christine Olsson/TT
Nytt rekord av Almgren
Löparen Andreas Almgren
sprang ett halvt maraton
på 58 minuter och 41 sekunder.
Det är nytt rekord i Europa.
Tävlingen var
i staden Valencia
i Spanien.
Det nya rekordet är
32 sekunder snabbare
än det tidigare.
Andreas Almgren
kom fyra i tävlingen.
Yomif Kejelcha
från Etiopien vann.
Ett halvt maraton
är ungefär 21 kilometer.
Tidigare i år kom
Andreas Almgren trea
på 10 tusen meter.
Det var på tävlingen VM
i staden Tokyo i Japan.
27 oktober 2025