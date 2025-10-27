Nytt rekord av Almgren

Löparen Andreas Almgren

sprang ett halvt maraton

på 58 minuter och 41 sekunder.

Det är nytt rekord i Europa.

Tävlingen var

i staden Valencia

i Spanien.

Det nya rekordet är

32 sekunder snabbare

än det tidigare.

Andreas Almgren

kom fyra i tävlingen.

Yomif Kejelcha

från Etiopien vann.

Ett halvt maraton

är ungefär 21 kilometer.

Tidigare i år kom

Andreas Almgren trea

på 10 tusen meter.

Det var på tävlingen VM

i staden Tokyo i Japan.

