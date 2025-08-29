Svenska lag får spela i Europa

Flera svenska lag i fotboll

har spelat kval

till serier i Europa.

I torsdags blev det klart

att två lag får spela vidare.

Det är Malmö FF och Häcken.

Malmö FF har tidigare

förlorat i kvalet

till Champions League.

Det är den högsta

serien i Europa.

Men nu får de spela

i Europa League i stället.

Det är serien under

Champions League.

I kvalet till Europa League

vann Malmö mot laget

Sigma Olomouc från Tjeckien.

Kvalet var två matcher.

Malmö vann båda matcherna.

Häcken från Göteborg

är klara för spel i serien

under Europa League.

Den heter Conference League.

Häcken vann i kvalet

mot laget Cluj från Rumänien.

