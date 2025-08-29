Sport

Svenska lag får spela i Europa

Flera svenska lag i fotboll
har spelat kval
till serier i Europa.

I torsdags blev det klart
att två lag får spela vidare.
Det är Malmö FF och Häcken.

Malmö FF har tidigare
förlorat i kvalet
till Champions League.
Det är den högsta
serien i Europa.

Men nu får de spela
i Europa League i stället.
Det är serien under
Champions League.

I kvalet till Europa League
vann Malmö mot laget
Sigma Olomouc från Tjeckien.
Kvalet var två matcher.
Malmö vann båda matcherna.

Häcken från Göteborg
är klara för spel i serien
under Europa League.
Den heter Conference League.
Häcken vann i kvalet
mot laget Cluj från Rumänien.

29 augusti 2025

