Björn Borg skriver om sitt liv

Björn Borg var en av

världens bästa på tennis

på 1970-talet.

Han vann bland annat

den stora tävlingen

Wimbledon fem gånger i rad.

Nu har han skrivit

en bok om sitt liv.

Boken heter Hjärtslag.

I boken berättar Björn Borg

om livet efter tennisen.

Han hade problem då.

Björn Borg började

festa mycket.

Han använde droger.

Några gånger var han

nära att dö.

Han fick åka till sjukhus.

– Om jag fortsatt med droger

som jag gjorde

hade jag kanske inte levt i dag.

Det säger Björn Borg

i programmet

Skavlan och Sverige i SVT.

Han säger att han

slutat med droger nu.

I boken berättar Björn Borg

också att han nyligen

blev mycket sjuk.

Han fick cancer i prostatan.

Han blev opererad

för det förra året.

Men han kämpar fortfarande

mot sjukdomen.

– Cancern är min

nya motståndare.

Jag kämpar varje dag

som om det var en final

i Wimbledon. Och det

brukade gå ganska bra,

eller hur?

Det skriver Björn Borg

i sin nya bok.

Programmet Skavlan och Sverige

är klockan 20.00 på

torsdag den 18 september.

Det går även att se på SVT Play.

8 SIDOR/TT