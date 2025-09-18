Sport
Björn Borg är 69 år. Foto: AP/TT
Björn Borg jublar efter en final i tävlingen Wimbledon. Foto. AP/TT
Björn Borg kysser priset efter att ha vunnit tävlingen Wimbledon för femte gången år 1980. Foto: TT
Björn Borg skriver om sitt liv
Björn Borg var en av
världens bästa på tennis
på 1970-talet.
Han vann bland annat
den stora tävlingen
Wimbledon fem gånger i rad.
Nu har han skrivit
en bok om sitt liv.
Boken heter Hjärtslag.
I boken berättar Björn Borg
om livet efter tennisen.
Han hade problem då.
Björn Borg började
festa mycket.
Han använde droger.
Några gånger var han
nära att dö.
Han fick åka till sjukhus.
– Om jag fortsatt med droger
som jag gjorde
hade jag kanske inte levt i dag.
Det säger Björn Borg
i programmet
Skavlan och Sverige i SVT.
Han säger att han
slutat med droger nu.
I boken berättar Björn Borg
också att han nyligen
blev mycket sjuk.
Han fick cancer i prostatan.
Han blev opererad
för det förra året.
Men han kämpar fortfarande
mot sjukdomen.
– Cancern är min
nya motståndare.
Jag kämpar varje dag
som om det var en final
i Wimbledon. Och det
brukade gå ganska bra,
eller hur?
Det skriver Björn Borg
i sin nya bok.
Programmet Skavlan och Sverige
är klockan 20.00 på
torsdag den 18 september.
Det går även att se på SVT Play.
8 SIDOR/TT
Björn Borg
- Han är 69 år.
- Han vann många tävlingar
i tennis på 1970-talet.
Bland annat vann han
de stora tävlingarna
Paris Open sex gånger
och Wimbledon fem gånger.
- Han har fått priset som
1900-talets bästa svenska idrottare.
18 september 2025
