Björn Borg skriver om sitt liv

Björn Borg var en av
världens bästa på tennis
på 1970-talet.
Han vann bland annat
den stora tävlingen
Wimbledon fem gånger i rad.

Nu har han skrivit
en bok om sitt liv.
Boken heter Hjärtslag.

I boken berättar Björn Borg
om livet efter tennisen.
Han hade problem då.

Björn Borg började
festa mycket.
Han använde droger.
Några gånger var han
nära att dö.
Han fick åka till sjukhus.

– Om jag fortsatt med droger
som jag gjorde
hade jag kanske inte levt i dag.

Det säger Björn Borg
i programmet
Skavlan och Sverige i SVT.
Han säger att han
slutat med droger nu.

I boken berättar Björn Borg
också att han nyligen
blev mycket sjuk.
Han fick cancer i prostatan.

Han blev opererad
för det förra året.
Men han kämpar fortfarande
mot sjukdomen.

– Cancern är min
nya motståndare.
Jag kämpar varje dag
som om det var en final
i Wimbledon. Och det
brukade gå ganska bra,
eller hur?

Det skriver Björn Borg
i sin nya bok.

Programmet Skavlan och Sverige
är klockan 20.00 på
torsdag den 18 september.
Det går även att se på SVT Play.

8 SIDOR/TT

Björn Borg

  • Han är 69 år.
  • Han vann många tävlingar
    i tennis på 1970-talet.
    Bland annat vann han
    de stora tävlingarna
    Paris Open sex gånger
    och Wimbledon fem gånger.
  • Han har fått priset som
    1900-talets bästa svenska idrottare.
Han blundar och skriker ut sin glädje. Han håller i sitt raket. Björn Borg jublar efter en final i tävlingen Wimbledon. Foto. AP/TT

18 september 2025

Vad tycker du om nyheten?
1 kommentar
  1. leo skriver:
    18 september, 2025 kl. 10:50

    de är bra för han

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

