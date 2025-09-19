Daniel Ståhl tävlar i VM

VM i friidrott

i Japan fortsätter.

Sverige har hittills

vunnit två medaljer.

Men det kan bli fler.

Redan i dag, fredag,

ska Andreas Almgren

springa kval på 5 000 meter.

Om han springer bra

kan det bli final på söndag.

Tidigare i VM vann Almgren

brons på 10 tusen meter.

Nu hoppas han på en ny medalj.

– Jag känner mig mycket bra.

Det finns absolut en chans

till medalj, säger han.

Fler svenskar tävlar

på lördag och söndag.

Daniel Ståhl ska kasta diskus.

Det är kval på lördag

och final på söndag.

Ståhl vann guld i förra VM.

Men det här gången

blir det svårare att ta medalj.

– Många av de andra

har kastat långt.

Men jag är också redo.

Det säger Daniel Ståhl.

Perseus Karlström tävlar

i gång på lördag.

I damernas kula

tävlar tre svenskar.

Det är Fanny Roos,

Axelina Johansson

och Sara Lennman.

De kvalar på lördag.

Finalen i kula är på söndag.

På söndag är VM slut.

Du kan se tävlingarna

i SVT eller SVT Play.

8 SIDOR/TT