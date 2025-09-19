Sport
Daniel Ståhl tävlar i diskus. Foto: Anders Wiklund/TT
Fanny Roos tävlar i kula. Foto: Anders Wiklund/TT
Andreas Almgren springer 5 000 meter. Foto: Christine Olsson/TT
Daniel Ståhl tävlar i VM
VM i friidrott
i Japan fortsätter.
Sverige har hittills
vunnit två medaljer.
Men det kan bli fler.
Redan i dag, fredag,
ska Andreas Almgren
springa kval på 5 000 meter.
Om han springer bra
kan det bli final på söndag.
Tidigare i VM vann Almgren
brons på 10 tusen meter.
Nu hoppas han på en ny medalj.
– Jag känner mig mycket bra.
Det finns absolut en chans
till medalj, säger han.
Fler svenskar tävlar
på lördag och söndag.
Daniel Ståhl ska kasta diskus.
Det är kval på lördag
och final på söndag.
Ståhl vann guld i förra VM.
Men det här gången
blir det svårare att ta medalj.
– Många av de andra
har kastat långt.
Men jag är också redo.
Det säger Daniel Ståhl.
Perseus Karlström tävlar
i gång på lördag.
I damernas kula
tävlar tre svenskar.
Det är Fanny Roos,
Axelina Johansson
och Sara Lennman.
De kvalar på lördag.
Finalen i kula är på söndag.
På söndag är VM slut.
Du kan se tävlingarna
i SVT eller SVT Play.
19 september 2025
