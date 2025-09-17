Sport

    Maja Åskag ska hoppa final i tresteg i VM. Foto: Christine Olsson/TT

    Maja Åskag är med i VM i friidrott. Foto: Anders Wiklund/TT

Maja Åskag klar för final

Det är VM i friidrott
i Japan.
Maja Åskag är en av
många svenskar som är med.

Hon tävlar i både
längdhopp och tresteg.
Det går bra för henne.

Hon klarade kvalet
i längdhopp och blev
nia i finalen i söndags.

På tisdagen blev hon klar
för final i tresteg också.
Hon hoppade 14 meter
och 15 centimeter i kvalet.

– Jag älskar att tävla,
säger Maja Åskag.

Så var det inte förra året.
Då klarade Maja inte kvalet
i de viktiga tävlingarna EM och OS.
Hon var ledsen
och tårarna rann.

Nu njuter hon av
livet som idrottare igen.

– Jag tror på mig själv
och känner mig trygg
när jag tävlar.
Det har jag inte
gjort tidigare, säger hon.

Hon hoppas bli bättre
än nia i finalen i tresteg.
Kanske kan hon till
och med hoppa svenskt rekord.
Rekordet är i dag 14 meter
och 29 centimeter.

– Jag vill hoppa långt
och bara njuta, säger Maja Åskag.

Finalen i tresteg
för damer är på torsdag.
Du kan se VM i friidrott
i SVT och SVT Play.

8 SIDOR/TT

Svenskar i VM i dag onsdag

  • Klockan 12.30
    Julia Henriksson, 200 meter, kval
  • Klockan 13.15
    Henrik Larsson, 200 meter, kval
  • Klockan 13.50
    Thobias Montler, längdhopp, final
  • Klockan 14.30
    Oskar Edlund, 400 meter häck, semifinal
  • Klockan 15.20
    Samuel Pihlström, 1 500 meter, final

17 september 2025

