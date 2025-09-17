Maja Åskag klar för final

Det är VM i friidrott

i Japan.

Maja Åskag är en av

många svenskar som är med.

Hon tävlar i både

längdhopp och tresteg.

Det går bra för henne.

Hon klarade kvalet

i längdhopp och blev

nia i finalen i söndags.

På tisdagen blev hon klar

för final i tresteg också.

Hon hoppade 14 meter

och 15 centimeter i kvalet.

– Jag älskar att tävla,

säger Maja Åskag.

Så var det inte förra året.

Då klarade Maja inte kvalet

i de viktiga tävlingarna EM och OS.

Hon var ledsen

och tårarna rann.

Nu njuter hon av

livet som idrottare igen.

– Jag tror på mig själv

och känner mig trygg

när jag tävlar.

Det har jag inte

gjort tidigare, säger hon.

Hon hoppas bli bättre

än nia i finalen i tresteg.

Kanske kan hon till

och med hoppa svenskt rekord.

Rekordet är i dag 14 meter

och 29 centimeter.

– Jag vill hoppa långt

och bara njuta, säger Maja Åskag.

Finalen i tresteg

för damer är på torsdag.

Du kan se VM i friidrott

i SVT och SVT Play.

8 SIDOR/TT