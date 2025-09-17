Sport
Maja Åskag ska hoppa final i tresteg i VM. Foto: Christine Olsson/TT
Maja Åskag är med i VM i friidrott. Foto: Anders Wiklund/TT
Maja Åskag klar för final
Det är VM i friidrott
i Japan.
Maja Åskag är en av
många svenskar som är med.
Hon tävlar i både
längdhopp och tresteg.
Det går bra för henne.
Hon klarade kvalet
i längdhopp och blev
nia i finalen i söndags.
På tisdagen blev hon klar
för final i tresteg också.
Hon hoppade 14 meter
och 15 centimeter i kvalet.
– Jag älskar att tävla,
säger Maja Åskag.
Så var det inte förra året.
Då klarade Maja inte kvalet
i de viktiga tävlingarna EM och OS.
Hon var ledsen
och tårarna rann.
Nu njuter hon av
livet som idrottare igen.
– Jag tror på mig själv
och känner mig trygg
när jag tävlar.
Det har jag inte
gjort tidigare, säger hon.
Hon hoppas bli bättre
än nia i finalen i tresteg.
Kanske kan hon till
och med hoppa svenskt rekord.
Rekordet är i dag 14 meter
och 29 centimeter.
– Jag vill hoppa långt
och bara njuta, säger Maja Åskag.
Finalen i tresteg
för damer är på torsdag.
Du kan se VM i friidrott
i SVT och SVT Play.
8 SIDOR/TT
Svenskar i VM i dag onsdag
- Klockan 12.30
Julia Henriksson, 200 meter, kval
- Klockan 13.15
Henrik Larsson, 200 meter, kval
- Klockan 13.50
Thobias Montler, längdhopp, final
- Klockan 14.30
Oskar Edlund, 400 meter häck, semifinal
- Klockan 15.20
Samuel Pihlström, 1 500 meter, final
17 september 2025