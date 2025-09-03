Sverige klart för slutspel

Just nu är det EM

i basket för herrar.

Tävlingen är i Cypern,

Finland, Polen och Lettland.

Sverige är med i EM.

I dag, onsdag, blev det

klart att Sveriges lag

får spela slutspel.

Det var mycket oväntat.

Sverige har bara vunnit

en match i sin grupp.

Men det fanns en liten chans

att de ändå skulle gå vidare.

Det var om Storbritannien

vann över Montenegro.

De är med i samma

grupp som Sverige.

Montenegro är egentligen

ett mycket bättre lag

än Storbritannien.

Men Storbritannien vann

matchen med 89–83.

Det betyder att Sverige

blir fyra i gruppen.

De fyra första lagen

får spela slutspel.

– Jag hade inte

räknat med att Sverige

skulle få spela slutspel.

Det säger Lasse Johansson

som jobbar med

det svenska laget.

Onsdag eftermiddag spelar Sverige

sin sista match i gruppen.

Det spelar ingen roll

om de vinner eller förlorar.

De går till slutspel i alla fall.

På lördag ska de

spela åttondelsfinal.

Du kan se matchen i SVT.

Det är första gången

någonsin som ett svenskt lag

spelar slutspel i EM.

8 SIDOR/TT