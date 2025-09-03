Sport
Sveriges spelare Pelle Larsson i en tidigare match mot Storbritannien i EM. Foto: TT
Sverige klart för slutspel
Just nu är det EM
i basket för herrar.
Tävlingen är i Cypern,
Finland, Polen och Lettland.
Sverige är med i EM.
I dag, onsdag, blev det
klart att Sveriges lag
får spela slutspel.
Det var mycket oväntat.
Sverige har bara vunnit
en match i sin grupp.
Men det fanns en liten chans
att de ändå skulle gå vidare.
Det var om Storbritannien
vann över Montenegro.
De är med i samma
grupp som Sverige.
Montenegro är egentligen
ett mycket bättre lag
än Storbritannien.
Men Storbritannien vann
matchen med 89–83.
Det betyder att Sverige
blir fyra i gruppen.
De fyra första lagen
får spela slutspel.
– Jag hade inte
räknat med att Sverige
skulle få spela slutspel.
Det säger Lasse Johansson
som jobbar med
det svenska laget.
Onsdag eftermiddag spelar Sverige
sin sista match i gruppen.
Det spelar ingen roll
om de vinner eller förlorar.
De går till slutspel i alla fall.
På lördag ska de
spela åttondelsfinal.
Du kan se matchen i SVT.
Det är första gången
någonsin som ett svenskt lag
spelar slutspel i EM.
8 SIDOR/TT
3 september 2025
Heja Sverige💙💛