Sport

Han studsar med bollen förbi en spelare i det andra laget.

Sveriges spelare Pelle Larsson i en tidigare match mot Storbritannien i EM. Foto: TT

Sverige klart för slutspel

Just nu är det EM
i basket för herrar.
Tävlingen är i Cypern,
Finland, Polen och Lettland.

Sverige är med i EM.
I dag, onsdag, blev det
klart att Sveriges lag
får spela slutspel.

Det var mycket oväntat.
Sverige har bara vunnit
en match i sin grupp.
Men det fanns en liten chans
att de ändå skulle gå vidare.

Det var om Storbritannien
vann över Montenegro.
De är med i samma
grupp som Sverige.

Montenegro är egentligen
ett mycket bättre lag
än Storbritannien.
Men Storbritannien vann
matchen med 89–83.

Det betyder att Sverige
blir fyra i gruppen.
De fyra första lagen
får spela slutspel.

– Jag hade inte
räknat med att Sverige
skulle få spela slutspel.

Det säger Lasse Johansson
som jobbar med
det svenska laget.

Onsdag eftermiddag spelar Sverige
sin sista match i gruppen.
Det spelar ingen roll
om de vinner eller förlorar.
De går till slutspel i alla fall.

På lördag ska de
spela åttondelsfinal.
Du kan se matchen i SVT.

Det är första gången
någonsin som ett svenskt lag
spelar slutspel i EM.

8 SIDOR/TT

3 september 2025

Vad tycker du om nyheten?
1 kommentar
  1. Maher skriver:
    3 september, 2025 kl. 19:27

    Heja Sverige💙💛

    Svara
