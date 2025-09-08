Sport
Simon Birgander med bollen. Foto: TT
EM slut för Sverige
Just nu är det
Europamästerskap, EM,
i basket för herrar.
Det är slutspel.
I lördags spelade
Sverige mot Turkiet.
Turkiet är ett de
bästa lagen i Europa.
Men Sverige spelade bra.
Det var en mycket jämn match.
Till slut vann Turkiet
med bara sex poäng.
Det blev 85–79.
Det betyder att Sverige
är ute ur EM.
Många pratar nu
om Finlands lag.
Det finska laget vann
sin match mot Serbien.
Det var mycket oväntat.
Serbien var en av de stora
favoriterna att vinna EM.
8 SIDOR/TT
8 september 2025