EM slut för Sverige

Just nu är det

Europamästerskap, EM,

i basket för herrar.

Det är slutspel.

I lördags spelade

Sverige mot Turkiet.

Turkiet är ett de

bästa lagen i Europa.

Men Sverige spelade bra.

Det var en mycket jämn match.

Till slut vann Turkiet

med bara sex poäng.

Det blev 85–79.

Det betyder att Sverige

är ute ur EM.

Många pratar nu

om Finlands lag.

Det finska laget vann

sin match mot Serbien.

Det var mycket oväntat.

Serbien var en av de stora

favoriterna att vinna EM.

