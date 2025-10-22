Så blev lilla Mjällby bäst

Förra veckan blev det klart.

Laget Mjällby är svenska

mästare i fotboll.

Det trodde inte många

när serien började i våras.

Mjällby kommer från

den lilla byn Hällevik i Blekinge.

Där bor ungefär 1 500 människor.

Det har aldrig hänt

att ett lag från en så

liten plats vinner guld.

– Jag skulle säga att

det är nytt i fotbollens historia.

Det borde inte gå.

Det säger Torbjörn Andersson

som forskar om idrott.

Hur blev Mjällby så bra?

Det beror på flera saker.

Laget

• Mjällby jobbar som ett lag.

De har nästan inga stjärnor.

Många spelare kan göra mål.

Egna spelare

• Mjällby har lite pengar

att köpa spelare för.

I stället satsar de

på egna spelare.

Två av de mest kända

är Jesper Gustavsson

och Jacob Bergström.

Ledaren

• Mjällbys ledare

Hasse Larsson är viktig.

Han har jobbat med

Mjällby i 45 år.

Han är duktig på

att bygga ett starkt lag.

Byn

• Många i Hällevik hjälper laget.

De jobbar gratis i kiosken

och fixar planen, till exempel.

– Mjällby är en härlig förening.

Alla jobbar för samma sak.

Då kan vi komma väldigt långt.

Det säger Jesper Gustavsson.

8 SIDOR/TT