Sport

  • WEB_SPORT

    Mjällby firar guldet efter matchen mot Göteborg i måndags. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

  • WEB_SPORT

    Mjällbys spelare Jacob Bergström är glad efter att ha gjort ett mål. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

  • WEB_SPORT

    Traktorer mötte lagets buss när de kom till Sölvesborg i Blekinge. Foto: Johan Nilsson/TT

  • WEB_SPORT

    Mjällbys tränare Anders Torstensson jublar med fans i staden Sölvesborg. Foto: Johan Nilsson/TT

Så blev lilla Mjällby bäst

Förra veckan blev det klart.
Laget Mjällby är svenska
mästare i fotboll.
Det trodde inte många
när serien började i våras.

Mjällby kommer från
den lilla byn Hällevik i Blekinge.
Där bor ungefär 1 500 människor.

Det har aldrig hänt
att ett lag från en så
liten plats vinner guld.

– Jag skulle säga att
det är nytt i fotbollens historia.
Det borde inte gå.

Det säger Torbjörn Andersson
som forskar om idrott.

Hur blev Mjällby så bra?
Det beror på flera saker.

Laget

• Mjällby jobbar som ett lag.
De har nästan inga stjärnor.
Många spelare kan göra mål.

Egna spelare

• Mjällby har lite pengar
att köpa spelare för.
I stället satsar de
på egna spelare.
Två av de mest kända
är Jesper Gustavsson
och Jacob Bergström.

Ledaren

• Mjällbys ledare
Hasse Larsson är viktig.
Han har jobbat med
Mjällby i 45 år.
Han är duktig på
att bygga ett starkt lag.

Byn

• Många i Hällevik hjälper laget.
De jobbar gratis i kiosken
och fixar planen, till exempel.

– Mjällby är en härlig förening.
Alla jobbar för samma sak.
Då kan vi komma väldigt långt.

Det säger Jesper Gustavsson.

8 SIDOR/TT

Laget Mjällby

  • Mjällby kommer från
    Hällevik i Blekinge.
  • Laget startade år 1939.
  • De spelade i allsvenskan
    första gången år 1980.
  • Tränaren heter
    Anders Torstensson.
  • De vinner guld i allsvenskan år 2025.

22 oktober 2025

Vad tycker du om nyheten?
4 kommentarer
  1. Luisa-en exotisk svensk skriver:
    22 oktober, 2025 kl. 10:51

    VAD BRA!!! Alltså hela by är ett team…fin!!!🙂

    Svara
  2. Alexi skriver:
    22 oktober, 2025 kl. 14:09

    Dom är sämst 😊😊😊

    Svara
  3. Normal person skriver:
    22 oktober, 2025 kl. 14:19

    India lag är bättre🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳

    Svara
  4. Pelle skriver:
    22 oktober, 2025 kl. 18:00

    Kanonbra 😍🥰🥰

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar