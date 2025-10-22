Sport
Mjällby firar guldet efter matchen mot Göteborg i måndags. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT
Mjällbys spelare Jacob Bergström är glad efter att ha gjort ett mål. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT
Traktorer mötte lagets buss när de kom till Sölvesborg i Blekinge. Foto: Johan Nilsson/TT
Mjällbys tränare Anders Torstensson jublar med fans i staden Sölvesborg. Foto: Johan Nilsson/TT
Så blev lilla Mjällby bäst
Förra veckan blev det klart.
Laget Mjällby är svenska
mästare i fotboll.
Det trodde inte många
när serien började i våras.
Mjällby kommer från
den lilla byn Hällevik i Blekinge.
Där bor ungefär 1 500 människor.
Det har aldrig hänt
att ett lag från en så
liten plats vinner guld.
– Jag skulle säga att
det är nytt i fotbollens historia.
Det borde inte gå.
Det säger Torbjörn Andersson
som forskar om idrott.
Hur blev Mjällby så bra?
Det beror på flera saker.
Laget
• Mjällby jobbar som ett lag.
De har nästan inga stjärnor.
Många spelare kan göra mål.
Egna spelare
• Mjällby har lite pengar
att köpa spelare för.
I stället satsar de
på egna spelare.
Två av de mest kända
är Jesper Gustavsson
och Jacob Bergström.
Ledaren
• Mjällbys ledare
Hasse Larsson är viktig.
Han har jobbat med
Mjällby i 45 år.
Han är duktig på
att bygga ett starkt lag.
Byn
• Många i Hällevik hjälper laget.
De jobbar gratis i kiosken
och fixar planen, till exempel.
– Mjällby är en härlig förening.
Alla jobbar för samma sak.
Då kan vi komma väldigt långt.
Det säger Jesper Gustavsson.
8 SIDOR/TT
Laget Mjällby
- Mjällby kommer från
Hällevik i Blekinge.
- Laget startade år 1939.
- De spelade i allsvenskan
första gången år 1980.
- Tränaren heter
Anders Torstensson.
- De vinner guld i allsvenskan år 2025.
22 oktober 2025
VAD BRA!!! Alltså hela by är ett team…fin!!!🙂
Dom är sämst 😊😊😊
India lag är bättre🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳
Kanonbra 😍🥰🥰