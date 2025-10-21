Mjällby är svenska mästare

Laget Mjällby från Blekinge

är svenska mästare

i fotboll för herrar.

Det blev klart i måndags.

Då vann Mjällby matchen

mot IFK Göteborg med 2–0.

Det är flera matcher

kvar i herrarnas serie.

Men nu har Mjällby

så många poäng

att inget annat lag

kan komma ikapp.

Det här är första gången

som Mjällby blir

svenska mästare i fotboll.

Laget kommer från en liten stad

och har lite pengar.

Ändå är de bäst.

Det tycker många är ovanligt.

– Alla frågar vad

som är våra hemligheter.

Men det finns inga hemligheter.

Det finns bara flera hundra

saker som vi är väldigt

noggranna med, varje dag.

Alla i laget jobbar stenhårt.

Det säger Mjällbys tränare

Anders Torstensson

till nyhetsbyrån TT.

MARTIN HANBERG/8 SIDOR