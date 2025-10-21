Sport
Mjällbys spelare Jacob Bergström kramar lagets tränare Anders Torstensson. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT
Mjällby är svenska mästare
Laget Mjällby från Blekinge
är svenska mästare
i fotboll för herrar.
Det blev klart i måndags.
Då vann Mjällby matchen
mot IFK Göteborg med 2–0.
Det är flera matcher
kvar i herrarnas serie.
Men nu har Mjällby
så många poäng
att inget annat lag
kan komma ikapp.
Det här är första gången
som Mjällby blir
svenska mästare i fotboll.
Laget kommer från en liten stad
och har lite pengar.
Ändå är de bäst.
Det tycker många är ovanligt.
– Alla frågar vad
som är våra hemligheter.
Men det finns inga hemligheter.
Det finns bara flera hundra
saker som vi är väldigt
noggranna med, varje dag.
Alla i laget jobbar stenhårt.
Det säger Mjällbys tränare
Anders Torstensson
till nyhetsbyrån TT.
MARTIN HANBERG/8 SIDOR
21 oktober 2025
ja
Jag älskar mjällby asså de van igår med 2(0😃 tror jag😮
Mjällby äger
Exempeln där hardwork slår ner talent 😁
FIN!!!🙂💛💙
heja öis
