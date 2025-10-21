Sport

Efter en match i fotboll. Flera personer är på planen. En spelare kramar en tränare.

Mjällbys spelare Jacob Bergström kramar lagets tränare Anders Torstensson. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

Mjällby är svenska mästare

Laget Mjällby från Blekinge
är svenska mästare
i fotboll för herrar.

Det blev klart i måndags.
Då vann Mjällby matchen
mot IFK Göteborg med 2–0.

Det är flera matcher
kvar i herrarnas serie.
Men nu har Mjällby
så många poäng
att inget annat lag
kan komma ikapp.

Det här är första gången
som Mjällby blir
svenska mästare i fotboll.

Laget kommer från en liten stad
och har lite pengar.
Ändå är de bäst.
Det tycker många är ovanligt.

– Alla frågar vad
som är våra hemligheter.
Men det finns inga hemligheter.
Det finns bara flera hundra
saker som vi är väldigt
noggranna med, varje dag.
Alla i laget jobbar stenhårt.

Det säger Mjällbys tränare
Anders Torstensson
till nyhetsbyrån TT.

MARTIN HANBERG/8 SIDOR

21 oktober 2025

