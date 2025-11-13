Sport

  • Germany Beach Volleyball European Championships

    Jonatan Hellvig och David Åhman i en match i somras. Foto: Marius Becker/AP/TT

    Jonatan Hellvig och David Åhman är med i VM i beachvolleyboll. Foto: Jessica Gow/TT

    Jacob Hölting Nilsson och Elmer Andersson är också med i VM i beachvolleyboll. Foto: Jessica Gow/TT

Dags för VM i beachvolley

Den 13 november börjar
VM i beachvolleyboll för herrar.
Två svenska lag är med.

I det ena laget spelar
Jonatan Hellvig  och David Åhman.
I det andra laget spelar
Jacob Hölting Nilsson
och Elmer Andersson.

Båda lagen har chans
att vinna VM.

I somras vann Jonatan Hellvig
och David Åhman silver i EM.
Förra året vann de guld i OS.

Jacob Hölting Nilsson
och Elmer Andersson
har spelat bra under året.
I somras vann de
en stor tävling i Malmö.
De är just nu trea på listan
över de bästa lagen i världen.
Hellvig och Åhman är femma.

Men Hellvig och Åhman
har haft problem före VM.
David Åhman har
varit skadad i ett knä.

Nu är knäet friskt igen.
Men laget har inte kunnat
spela en enda match
sedan i augusti.

Då kan det bli svårt
att vinna matcher i VM.

– Folk ska nog inte
hoppas för mycket på oss.
Men det har hänt tidigare
att vi har varit skadade
före en tävling.
Och då har det gått bra.

Det säger Jonatan Hellvig.

VM i beachvolleyboll
är i staden Adelaide i Australien.
Du kan se de svenska
lagens matcher på SVT Play.

8 SIDOR/TT

13 november 2025

