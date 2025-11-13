Dags för VM i beachvolley

Den 13 november börjar

VM i beachvolleyboll för herrar.

Två svenska lag är med.

I det ena laget spelar

Jonatan Hellvig och David Åhman.

I det andra laget spelar

Jacob Hölting Nilsson

och Elmer Andersson.

Båda lagen har chans

att vinna VM.

I somras vann Jonatan Hellvig

och David Åhman silver i EM.

Förra året vann de guld i OS.

Jacob Hölting Nilsson

och Elmer Andersson

har spelat bra under året.

I somras vann de

en stor tävling i Malmö.

De är just nu trea på listan

över de bästa lagen i världen.

Hellvig och Åhman är femma.

Men Hellvig och Åhman

har haft problem före VM.

David Åhman har

varit skadad i ett knä.

Nu är knäet friskt igen.

Men laget har inte kunnat

spela en enda match

sedan i augusti.

Då kan det bli svårt

att vinna matcher i VM.

– Folk ska nog inte

hoppas för mycket på oss.

Men det har hänt tidigare

att vi har varit skadade

före en tävling.

Och då har det gått bra.

Det säger Jonatan Hellvig.

VM i beachvolleyboll

är i staden Adelaide i Australien.

Du kan se de svenska

lagens matcher på SVT Play.

8 SIDOR/TT