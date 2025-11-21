Två svenska lag spelar vidare

Just nu är det VM

i beachvolleyboll för herrar.

VM är i staden Adelaide

i Australien.

Två svenska lag spelar i VM.

Ett lag är Jonatan Hellvig

och David Åhman.

De vann guld

i OS i Paris förra året.

Det andra svenska laget

är Jacob Hölting Nilsson

och Elmer Andersson.

Det här är första gången

de spelar i ett VM.

Båda lagen har vunnit

sina kvartsfinalerna i VM.

Nu ska de spela semifinaler

på lördagen.

– Det är sjukt

att två svenska lag

spelar semifinaler i VM,

säger David Åhman i SVT.

Många kanske tänker på Sverige

som ett land

där folk åker skidor.

Inte som ett land

där två lag ska vara

bland de bästa

i beachvolleyboll.

Nu finns det chans

att Sverige vinner

två medaljer i VM.

Om båda lagen vinner

sina semifinaler

får de spela mot varandra

i finalen.

Finalen är på söndagen.

Om båda förlorar semifinalerna

möts de i matchen om brons

på söndagen.

Matcherna går att se

på SVT Play.

Matcherna är tidigt

på morgonen, svensk tid.

MARIE HILLBLOM/8 SIDOR