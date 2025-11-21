Sport

Två svenska lag spelar vidare

Just nu är det VM
i beachvolleyboll för herrar.
VM är i staden Adelaide
i Australien.

Två svenska lag spelar i VM.
Ett lag är Jonatan Hellvig
och David Åhman.
De vann guld
i OS i Paris förra året.

Det andra svenska laget
är Jacob Hölting Nilsson
och Elmer Andersson.
Det här är första gången
de spelar i ett VM.

Båda lagen har vunnit
sina kvartsfinalerna i VM.
Nu ska de spela semifinaler
på lördagen.

– Det är sjukt
att två svenska lag
spelar semifinaler i VM,
säger David Åhman i SVT.

Många kanske tänker på Sverige
som ett land
där folk åker skidor.
Inte som ett land
där två lag ska vara
bland de bästa
i beachvolleyboll.

Nu finns det chans
att Sverige vinner
två medaljer i VM.

Om båda lagen vinner
sina semifinaler
får de spela mot varandra
i finalen.
Finalen är på söndagen.

Om båda förlorar semifinalerna
möts de i matchen om brons
på söndagen.

Matcherna går att se
på SVT Play.
Matcherna är tidigt
på morgonen, svensk tid.

MARIE HILLBLOM/8 SIDOR

21 november 2025

