Sport
Jonatan Hellvig och David Åhman är med i VM i beachvolleyboll. Foton: Jessica Gow/TT
Jacob Hölting Nilsson och Elmer Andersson är också med i VM i beachvolleyboll.
Två svenska lag spelar vidare
Just nu är det VM
i beachvolleyboll för herrar.
VM är i staden Adelaide
i Australien.
Två svenska lag spelar i VM.
Ett lag är Jonatan Hellvig
och David Åhman.
De vann guld
i OS i Paris förra året.
Det andra svenska laget
är Jacob Hölting Nilsson
och Elmer Andersson.
Det här är första gången
de spelar i ett VM.
Båda lagen har vunnit
sina kvartsfinalerna i VM.
Nu ska de spela semifinaler
på lördagen.
– Det är sjukt
att två svenska lag
spelar semifinaler i VM,
säger David Åhman i SVT.
Många kanske tänker på Sverige
som ett land
där folk åker skidor.
Inte som ett land
där två lag ska vara
bland de bästa
i beachvolleyboll.
Nu finns det chans
att Sverige vinner
två medaljer i VM.
Om båda lagen vinner
sina semifinaler
får de spela mot varandra
i finalen.
Finalen är på söndagen.
Om båda förlorar semifinalerna
möts de i matchen om brons
på söndagen.
Matcherna går att se
på SVT Play.
Matcherna är tidigt
på morgonen, svensk tid.
MARIE HILLBLOM/8 SIDOR
21 november 2025