Sport
David Åhman och Jonatan Hellvig vann VM i beachvolleyboll. Foto: AP/TT
Guld och silver till Sverige
Det har varit VM
i beachvolleyboll för herrar.
Två svenska lag var med.
Det ena laget var
David Åhman och
Jonatan Hellvig.
Det andra var
Jacob Hölting Nilsson
och Elmer Andersson.
Det gick mycket bra
för de svenska lagen.
Båda gick till final.
Det är ovanligt att
två lag från samma land gör det.
Finalen var i söndags.
Det blev en jämn match.
Men till slut vann
David Åhman och Jonatan Hellvig.
Det blev 2–0 i set.
– Det var vår bästa
match i hela VM.
Det var länge sedan
vi spelade så bra.
Det säger Jonatan Hellvig.
Det är första gången
han och David Åhman vinner VM.
Tidigare har de vunnit guld i OS.
Jacob Hölting Nilsson
och Elmer Andersson
spelade sitt första VM.
De var ledsna efter matchen.
– Det är så tråkigt.
Jag förlorade den
viktigaste matchen
i mitt liv. Men silver
är inte så dumt att ha heller,
säger Elmer Andersson.
VM var i staden
Adelaide i Australien.
8 SIDOR/TT
24 november 2025