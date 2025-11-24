Guld och silver till Sverige

Det har varit VM

i beachvolleyboll för herrar.

Två svenska lag var med.

Det ena laget var

David Åhman och

Jonatan Hellvig.

Det andra var

Jacob Hölting Nilsson

och Elmer Andersson.

Det gick mycket bra

för de svenska lagen.

Båda gick till final.

Det är ovanligt att

två lag från samma land gör det.

Finalen var i söndags.

Det blev en jämn match.

Men till slut vann

David Åhman och Jonatan Hellvig.

Det blev 2–0 i set.

– Det var vår bästa

match i hela VM.

Det var länge sedan

vi spelade så bra.

Det säger Jonatan Hellvig.

Det är första gången

han och David Åhman vinner VM.

Tidigare har de vunnit guld i OS.

Jacob Hölting Nilsson

och Elmer Andersson

spelade sitt första VM.

De var ledsna efter matchen.

– Det är så tråkigt.

Jag förlorade den

viktigaste matchen

i mitt liv. Men silver

är inte så dumt att ha heller,

säger Elmer Andersson.

VM var i staden

Adelaide i Australien.

