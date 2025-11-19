Sport
Sloveniens målvakt Igor Vekić och Sveriges spelare Gustav Lundgren. Foto: Pontus Lundahl/TT
Kvalet till VM är slut
Nästa år är det VM
i fotboll för herrar.
Alla länder har spelat kval
för att komma till VM.
Nu är kvalet slut.
Sverige hade sin
sista match i tisdags.
Det blev 1–1 mot Slovenien.
Gustav Lundgren
gjorde Sveriges mål.
Sverige har förlorat fyra matcher
och spelat oavgjort i två.
Men laget kan ändå
komma till VM.
Då måste de vinna
två matcher i mars.
Nästan alla platser
till VM är klara.
Curaçao får vara med.
Det är en överraskning.
Curaçao är det minsta landet
någonsin som spelar VM.
Bara 156 tusen
människor bor där.
Norges lag är också
klart för VM.
De vann alla åtta
matcher i sitt kval.
VM i fotboll är i Mexiko,
USA och Kanada
i juni och juli nästa år.
MARTIN HANBERG OCH TT
Lagen som är klara för VM
Det är 48 lag som får vara med i VM.
42 av dem är klara.
6 lag blir klara i mars nästa år.
Här är alla lag som är klara hittills:
• Algeriet
• Argentina
• Australien
• Belgien
• Brasilien
• Colombia
• Curaçao
• Ecuador
• Egypten
• Elfenbenskusten
• England
• Frankrike
• Ghana
• Haiti
• Iran
• Japan
• Jordanien
• Kanada
• Kap Verde
• Kroatien
• Marocko
• Mexiko
• Nederländerna
• Norge
• Nya Zeeland
• Panama
• Paraguay
• Portugal
• Qatar
• Saudiarabien
• Schweiz
• Senegal
• Skottland
• Spanien
• Sydafrika
• Sydkorea
• Tunisien
• Tyskland
• Uruguay
• USA
• Uzbekistan
• Österrike
heja sveriga
vi är sämst 😂😂😂😂😂
sant 😂😂😂