Kvalet till VM är slut

Nästa år är det VM

i fotboll för herrar.

Alla länder har spelat kval

för att komma till VM.

Nu är kvalet slut.

Sverige hade sin

sista match i tisdags.

Det blev 1–1 mot Slovenien.

Gustav Lundgren

gjorde Sveriges mål.

Sverige har förlorat fyra matcher

och spelat oavgjort i två.

Men laget kan ändå

komma till VM.

Då måste de vinna

två matcher i mars.

Nästan alla platser

till VM är klara.

Curaçao får vara med.

Det är en överraskning.

Curaçao är det minsta landet

någonsin som spelar VM.

Bara 156 tusen

människor bor där.

Norges lag är också

klart för VM.

De vann alla åtta

matcher i sitt kval.

VM i fotboll är i Mexiko,

USA och Kanada

i juni och juli nästa år.

MARTIN HANBERG OCH TT