Sport

Från en match i fotboll. Målvakten sparkar bollen.

Sloveniens målvakt Igor Vekić och Sveriges spelare Gustav Lundgren. Foto: Pontus Lundahl/TT

Kvalet till VM är slut

Nästa år är det VM
i fotboll för herrar.
Alla länder har spelat kval
för att komma till VM.
Nu är kvalet slut.

Sverige hade sin
sista match i tisdags.
Det blev 1–1 mot Slovenien.
Gustav Lundgren
gjorde Sveriges mål.

Sverige har förlorat fyra matcher
och spelat oavgjort i två.
Men laget kan ändå
komma till VM.
Då måste de vinna
två matcher i mars.

Nästan alla platser
till VM är klara.

Curaçao får vara med.
Det är en överraskning.
Curaçao är det minsta landet
någonsin som spelar VM.
Bara 156 tusen
människor bor där.

Norges lag är också
klart för VM.
De vann alla åtta
matcher i sitt kval.

VM i fotboll är i Mexiko,
USA och Kanada
i juni och juli nästa år.

MARTIN HANBERG OCH TT

Lagen som är klara för VM

Det är 48 lag som får vara med i VM.
42 av dem är klara.
6 lag blir klara i mars nästa år.

Här är alla lag som är klara hittills:

• Algeriet
• Argentina
• Australien
• Belgien
• Brasilien

• Colombia
• Curaçao
• Ecuador
• Egypten
• Elfenbenskusten

• England
• Frankrike
• Ghana
• Haiti
• Iran

• Japan
• Jordanien
• Kanada
• Kap Verde
• Kroatien

• Marocko
• Mexiko
• Nederländerna
• Norge
• Nya Zeeland

• Panama
• Paraguay
• Portugal
• Qatar
• Saudiarabien

• Schweiz
• Senegal
• Skottland
• Spanien
• Sydafrika

• Sydkorea
• Tunisien
• Tyskland
• Uruguay
• USA

• Uzbekistan
• Österrike

Han springer med armarna utsträckta. Norge är klart för VM. Erling Braut Haaland firar ett mål mot Italien. Foto: Fredrik Varfjell/NTB/TT

19 november 2025

Vad tycker du om nyheten?
3 kommentarer
  1. VIDAR skriver:
    19 november, 2025 kl. 09:50

    heja sveriga

    Svara
  2. Inter är bäst skriver:
    19 november, 2025 kl. 10:42

    vi är sämst 😂😂😂😂😂

    Svara
  3. formula ett fan skriver:
    19 november, 2025 kl. 14:09

    sant 😂😂😂

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar