Sport
Clara Lerby i Sveriges lag. Foto: Magnus Lejhall/TT
Nu är det VM i handboll
Den här veckan börjar
VM i handboll för damer.
Sveriges lag är med.
Sveriges första match
är mot Tjeckien, torsdagen
den 27 november.
VM är i Tyskland
och Nederländerna.
Sveriges damer har aldrig
tagit någon medalj i VM.
Men förra gången var det nära.
Det var år 2023.
Då kom Sverige fyra.
De förlorade matchen om brons
mot Danmark med en poäng.
Nu vill Sverige ha medalj.
Det har lagets ledare sagt.
Han heter Tomas Axnér.
MARTIN HANBERG/8 SIDOR
Sveriges matcher i VM
- Sverige mot Tjeckien
Torsdagen den 27 november
klockan 20.30.
- Sverige mot Kuba
Lördagen den 29 november
klockan 20.30.
- Sverige mot Brasilien
Måndagen den 1 december
klockan 20.30.
- Du ser matcherna i VM
på sajten Viaplay
eller kanalerna Viaplay Sport,
TV6 och TV10.
27 november 2025