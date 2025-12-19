De är Sveriges bästa spelare

Nathalie Björn får priset

Diamantbollen.

Hon är bästa spelaren

i fotboll för damer i år.

Nathalie Björn är försvarare

i det svenska landslaget

och det engelska laget Chelsea.

Svenska fotbollförbundet

och tidningen Sydsvenskan

delar ut Diamantbollen.

Det är det finaste pris

en kvinnlig spelare kan få i Sverige.

Alexander Isak får priset

för bästa manliga spelare, guldbollen.

Han är anfallare

i det svenska landslaget

och det engelska laget Liverpool.

Svenska fotbollförbundet

och tidningen Aftonbladet

delar ut Guldbollen.

Det är det finaste pris

en manlig spelare kan få i Sverige.

