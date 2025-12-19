Sport
Nathalie Björn. Foto: Jonas Ekströmer/TT
Alexander Isak. Foto: Jonas Ekströmer/TT
De är Sveriges bästa spelare
Nathalie Björn får priset
Diamantbollen.
Hon är bästa spelaren
i fotboll för damer i år.
Nathalie Björn är försvarare
i det svenska landslaget
och det engelska laget Chelsea.
Svenska fotbollförbundet
och tidningen Sydsvenskan
delar ut Diamantbollen.
Det är det finaste pris
en kvinnlig spelare kan få i Sverige.
Alexander Isak får priset
för bästa manliga spelare, guldbollen.
Han är anfallare
i det svenska landslaget
och det engelska laget Liverpool.
Svenska fotbollförbundet
och tidningen Aftonbladet
delar ut Guldbollen.
Det är det finaste pris
en manlig spelare kan få i Sverige.
19 december 2025