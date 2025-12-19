Sport

  • WEB_SPORT

    Nathalie Björn. Foto: Jonas Ekströmer/TT

  • WEB_SPORT

    Alexander Isak. Foto: Jonas Ekströmer/TT

De är Sveriges bästa spelare

Nathalie Björn får priset
Diamantbollen.
Hon är bästa spelaren
i fotboll för damer i år.

Nathalie Björn är försvarare
i det svenska landslaget
och det engelska laget Chelsea.

Svenska fotbollförbundet
och tidningen Sydsvenskan
delar ut Diamantbollen.
Det är det finaste pris
en kvinnlig spelare kan få i Sverige.

Alexander Isak får priset
för bästa manliga spelare, guldbollen.
Han är anfallare
i det svenska landslaget
och det engelska laget Liverpool.

Svenska fotbollförbundet
och tidningen Aftonbladet
delar ut Guldbollen.
Det är det finaste pris
en manlig spelare kan få i Sverige.

8 SIDOR

19 december 2025

Vad tycker du om nyheten?
Ingen kommentar än
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar