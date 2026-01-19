Dubbla guld i bandy

Förra veckan var det

VM i bandy för damer och herrar.

Tävlingarna var

i Björneborg i Finland.

Det gick väldigt bra för Sverige.

Det blev guld både för

damerna och herrarna.

Sveriges damer vann stort i finalen.

Det blev 9–1 mot Norge.

Tilda Ström gjorde tre av målen.

De svenska herrarna

spelade mot Finland i finalen.

Den matchen slutade också 9–1

till Sverige.

Christoffer Edlund

gjorde fem av målen.

Sverige är ett av

världens bästa länder i bandy.

De svenska damerna

har vunnit nästan alla VM

som har varit.

Herrarna har också

vunnit många guld.

MARTIN HANBERG OCH TT