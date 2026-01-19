Sport
Svenska damer firar guldet. Foto: Jussi Partanen/Lehtikuva/AP/TT
Den svenska herrarna spelade mot Finland. Foto: Jussi Partanen/Lehtikuva/AP/TT
Dubbla guld i bandy
Förra veckan var det
VM i bandy för damer och herrar.
Tävlingarna var
i Björneborg i Finland.
Det gick väldigt bra för Sverige.
Det blev guld både för
damerna och herrarna.
Sveriges damer vann stort i finalen.
Det blev 9–1 mot Norge.
Tilda Ström gjorde tre av målen.
De svenska herrarna
spelade mot Finland i finalen.
Den matchen slutade också 9–1
till Sverige.
Christoffer Edlund
gjorde fem av målen.
Sverige är ett av
världens bästa länder i bandy.
De svenska damerna
har vunnit nästan alla VM
som har varit.
Herrarna har också
vunnit många guld.
MARTIN HANBERG OCH TT
19 januari 2026
Grattis Sverige till dubbla VMguld i bandy!🏆🏆
GRATTIS! Det är ny för mig att Sverige är bra i bandy! FIN!!!🙂💛💙