Sport
Christoffer Edlund i det svenska laget. Bilden är gammal. Foto: Adam Ihse/TT
Sverige kan vinna två guld
Det är VM i bandy
för både herrar och damer.
Tävlingen är i staden
Björneborg i Finland.
Det går bra
för Sveriges lag.
Sveriges herrar har vunnit
sina matcher med många mål.
Efter fyra matcher har
det svenska laget gjort 91 mål.
Men de har bara släppt in tre mål.
På fredag kväll spelar
Sverige mot Finland.
Båda lagen är redan klara
för semifinal på lördag.
Finalen är på söndag.
Många tror att
Sverige vinner guld.
Sveriges damer är också klara
för semifinal på lördag.
De har vunnit med många
mål mot Finland och USA.
På fredagen spelar de mot Norge.
Sverige är favoriter
till att vinna VM.
VM för damer
har varit tretton gånger.
Sverige har vunnit tolv gånger.
Du kan se matcherna i VM
på sajten Aftonbladet Plus.
Det kostar pengar.
Sveriges matcher hittills i VM
Sveriges herrar
- Sverige mot Ungern 34–0
- Sverige mot Nederländerna 28–0
- Sverige mot Norge 12–1
- Sverige mot USA 17–2
Sveriges damer
- Sverige mot Finland 8–0
- Sverige mot USA 8–1
16 januari 2026