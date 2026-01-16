Sverige kan vinna två guld

Det är VM i bandy

för både herrar och damer.

Tävlingen är i staden

Björneborg i Finland.

Det går bra

för Sveriges lag.

Sveriges herrar har vunnit

sina matcher med många mål.

Efter fyra matcher har

det svenska laget gjort 91 mål.

Men de har bara släppt in tre mål.

På fredag kväll spelar

Sverige mot Finland.

Båda lagen är redan klara

för semifinal på lördag.

Finalen är på söndag.

Många tror att

Sverige vinner guld.

Sveriges damer är också klara

för semifinal på lördag.

De har vunnit med många

mål mot Finland och USA.

På fredagen spelar de mot Norge.

Sverige är favoriter

till att vinna VM.

VM för damer

har varit tretton gånger.

Sverige har vunnit tolv gånger.

Du kan se matcherna i VM

på sajten Aftonbladet Plus.

Det kostar pengar.

