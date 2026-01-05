Sport
Spelarna i Sveriges lag i JVM är glada. Foto: Matt Krohn/AP/TT
Sverige spelar final i JVM
Nu är det dags för finaler
i världsmästerskapen i ishockey
för unga herrar, JVM.
Det går bra för det svenska laget.
De vann sin grupp.
De vann kvartsfinalen mot Lettland.
De vann semifinalen mot Finland.
Semifinalen var
under natten till måndagen.
Semifinalen mot Finland
var mycket spännande.
Sverige ledde med 3–2.
Men när matchen
nästan var slut
gjorde Finland 3–3.
Matchen fick avgöras med straffar.
Sverige vann då med 4–3.
Nu ska Sverige ska spela final.
De ska spela mot Tjeckien.
Matchen är den 6 januari
klockan 02.30.
– Det känns jätteskönt
att vi får spela om guldet.
Det säger Love Härenstam.
Han är målvakt i det svenska laget.
Sverige vill vinna guld.
De sa de redan innan JVM började.
Det är 13 år sedan
Sveriges lag i JVM
vann guld senast.
Finland ska spela mot Kanada
i matchen om brons.
Matchen är den 5 januari
klockan 22.30.
Alla matcher går att se
i SVT och på SVT Play.
JVM är i Minnesota i USA.
5 januari 2026
