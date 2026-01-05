Sverige spelar final i JVM

Nu är det dags för finaler

i världsmästerskapen i ishockey

för unga herrar, JVM.

Det går bra för det svenska laget.

De vann sin grupp.

De vann kvartsfinalen mot Lettland.

De vann semifinalen mot Finland.

Semifinalen var

under natten till måndagen.

Semifinalen mot Finland

var mycket spännande.

Sverige ledde med 3–2.

Men när matchen

nästan var slut

gjorde Finland 3–3.

Matchen fick avgöras med straffar.

Sverige vann då med 4–3.

Nu ska Sverige ska spela final.

De ska spela mot Tjeckien.

Matchen är den 6 januari

klockan 02.30.

– Det känns jätteskönt

att vi får spela om guldet.

Det säger Love Härenstam.

Han är målvakt i det svenska laget.

Sverige vill vinna guld.

De sa de redan innan JVM började.

Det är 13 år sedan

Sveriges lag i JVM

vann guld senast.

Finland ska spela mot Kanada

i matchen om brons.

Matchen är den 5 januari

klockan 22.30.

Alla matcher går att se

i SVT och på SVT Play.

JVM är i Minnesota i USA.

8 SIDOR/TT