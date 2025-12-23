Sverige vill vinna guld i JVM

På annandag jul,

den 26 december,

börjar tävlingen

JVM i ishockey.

Tävlingen är

i Minnesota i USA.

JVM är världsmästerskapen

för unga herrar.

Spelarna måste vara

under 20 år.

Sveriges lag är med.

De vill vinna guld.

– Jag tycker att chansen finns.

Det säger Magnus Hävelid.

Han är ledare för landslaget.

Sverige har vunnit

guld i JVM

två gånger tidigare.

Men det är 13 år sedan sist.

De senaste åren

har USA vunnit.

Kanadas lag har också

vunnit guld många gånger.

De båda lagen kan bli

svåra att vinna mot.

– Vi behöver bli bättre

för varje match

om vi ska kunna

vinna mot dem,

säger Magnus Hävelid.

Ivar Stenberg är 18 år.

Han är en av spelarna

i Sveriges lag.

Han har spelat väldigt bra

med sitt lag Frölunda i höst.

Han har gjort många mål.

– Han är viktig för laget,

säger Magnus Hävelid.

Det svenska laget är i USA

sedan mitten av december.

De tränar före tävlingen.

På julafton ska de träna

och spela en match mot Schweiz.

På annandagen spelar Sverige

sin första match i JVM.

8 SIDOR/TT