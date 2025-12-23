Sport
Sverige spelar mot USA i en match i JVM år 2024. Foto: Adam Ihse/TT
Sverige vill vinna guld i JVM
På annandag jul,
den 26 december,
börjar tävlingen
JVM i ishockey.
Tävlingen är
i Minnesota i USA.
JVM är världsmästerskapen
för unga herrar.
Spelarna måste vara
under 20 år.
Sveriges lag är med.
De vill vinna guld.
– Jag tycker att chansen finns.
Det säger Magnus Hävelid.
Han är ledare för landslaget.
Sverige har vunnit
guld i JVM
två gånger tidigare.
Men det är 13 år sedan sist.
De senaste åren
har USA vunnit.
Kanadas lag har också
vunnit guld många gånger.
De båda lagen kan bli
svåra att vinna mot.
– Vi behöver bli bättre
för varje match
om vi ska kunna
vinna mot dem,
säger Magnus Hävelid.
Ivar Stenberg är 18 år.
Han är en av spelarna
i Sveriges lag.
Han har spelat väldigt bra
med sitt lag Frölunda i höst.
Han har gjort många mål.
– Han är viktig för laget,
säger Magnus Hävelid.
Det svenska laget är i USA
sedan mitten av december.
De tränar före tävlingen.
På julafton ska de träna
och spela en match mot Schweiz.
På annandagen spelar Sverige
sin första match i JVM.
8 SIDOR/TT
Sveriges matcher i JVM
- Den 26 december klockan 19
Sverige-Slovakien
- Den 28 december klockan 20
Sverige-Schweiz
- Den 29 december klockan 19
Tyskland-Sverige
- Den 1 januari klockan 00
USA-Sverige
- Kvartsfinaler spelas den 2–3 januari.
- Semifinaler spelas den 4–5 januari.
- Bronsmatchen spelas den 5 januari.
- Finalen spelas den 6 januari.
- Alla matcher går att se
i SVT och på SVT Play.
23 december 2025
Jag tror på er Sverige!!!!!!!!!!!