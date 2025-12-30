Sport
Sverige har vunnit tre matcher i JVM i ishockey. Bilden är gammal. Foto: Adam Ihse/TT
Sverige klart för slutspel
Just nu är det
världsmästerskap
i ishockey för unga
herrar, JVM.
Det är en tävling
för spelare
under 20 år.
JVM har börjat
bra för Sverige.
Det svenska laget
har vunnit mot Slovakien,
Schweiz och Tyskland.
På nyårsafton spelar
Sverige mot USA.
Det är den sista
matchen i Sveriges grupp.
Men Sverige är redan
klart för slutspel.
På fredag och lördag
är det dags för
kvartsfinaler.
Det är ännu inte klart
vilket lag Sverige
ska spela mot.
JVM är i området
Minnesota i USA.
Sveriges matcher i JVM
- Sverige mot Slovakien 3–2
- Sverige mot Schweiz 4–2
- Tyskland mot Sverige 1–8
- Den 1 januari klockan 00.00
USA mot Sverige
- Kvartsfinaler spelas den 2–3 januari.
- Semifinaler spelas den 4–5 januari.
- Bronsmatchen spelas den 5 januari.
- Finalen spelas den 6 januari.
- Alla matcher går att se
i SVT och på SVT Play.
30 december 2025