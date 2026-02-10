Sport
Jonna Sundling, Linn Svahn och Maja Dahlqvist. Foto: Markku Ulander/Lehtikuva/TT
Sverige vann alla tre medaljer
Sverige har vunnit
tre nya medaljer
i OS i Italien.
Skidåkaren Linn Svahn
vann guld i tävlingen sprint.
Jonna Sundling vann silver
i samma tävling.
Maja Dahlqvist vann brons.
Det var Linn Svahns
första lopp i ett OS.
Det var också hennes första medalj
i ett stort mästerskap.
I kväll klockan 18.05
ska Sverige spela om
en till medalj.
Då spelar syskonen Wranå
final i curling.
De ska möta USA.
När matchen är klar
vet vi om det blir
ett guld eller silver till Sverige.
Matchen går i SVT.
Ser fram emot att kolla på det
Grattis till medaljerna i skidor 😀😀. Grattis till hela Sverige det har du förtjänat
fett nice att vi har tre medaljer på en dag🥳
