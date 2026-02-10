Sport

De kramar varandra. De håller i sina stavar.

Jonna Sundling, Linn Svahn och Maja Dahlqvist. Foto: Markku Ulander/Lehtikuva/TT

Sverige vann alla tre medaljer

Sverige har vunnit
tre nya medaljer
i OS i Italien.

Skidåkaren Linn Svahn
vann guld i tävlingen sprint.
Jonna Sundling vann silver
i samma tävling.
Maja Dahlqvist vann brons.

Det var Linn Svahns
första lopp i ett OS.
Det var också hennes första medalj
i ett stort mästerskap.

I kväll klockan 18.05
ska Sverige spela om
en till medalj.

Då spelar syskonen Wranå
final i curling.
De ska möta USA.

När matchen är klar
vet vi om det blir
ett guld eller silver till Sverige.
Matchen går i SVT.

8 SIDOR/TT

10 februari 2026

Vad tycker du om nyheten?
4 kommentarer
  1. LAna skriver:
    10 februari, 2026 kl. 14:20

    Ser fram emot att kolla på det

    Svara
  2. Aleksander skriver:
    10 februari, 2026 kl. 14:57

    Grattis till medaljerna i skidor 😀😀. Grattis till hela Sverige det har du förtjänat

    Svara
  3. velle 67 skriver:
    10 februari, 2026 kl. 16:58

    fett nice att vi har tre medaljer på en dag🥳

    Svara
  4. Default skriver:
    10 februari, 2026 kl. 18:59

    ed rah ert jladem

    Svara
