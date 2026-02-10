Sverige vann alla tre medaljer

Sverige har vunnit

tre nya medaljer

i OS i Italien.

Skidåkaren Linn Svahn

vann guld i tävlingen sprint.

Jonna Sundling vann silver

i samma tävling.

Maja Dahlqvist vann brons.

Det var Linn Svahns

första lopp i ett OS.

Det var också hennes första medalj

i ett stort mästerskap.

I kväll klockan 18.05

ska Sverige spela om

en till medalj.

Då spelar syskonen Wranå

final i curling.

De ska möta USA.

När matchen är klar

vet vi om det blir

ett guld eller silver till Sverige.

Matchen går i SVT.

8 SIDOR/TT