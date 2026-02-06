Sport
Elden kommer till Milano. Italienska balettdansösen Nicoletta Manni bär elden en bit. Foto: Marco Ottico/LaPresse/AP/TT
Invigningen av OS är på arena San Siro i Milano. Foto: Luca Bruno/AP/TT
En skylt om OS i staden Cortina. Här är också en del tävlingar. Foto: Fatima Shbair/AP/TT
Zlatan tackar publiken i Milano. Bilden är från år 2023. Foto: AP/TT
Sara Hector med medaljen i guld som hon vann på OS i Peking år 2022. Foto: TT
Walter Wallberg med sin medalj i OS i Peking år 2022. Foto: TT
Elden tänds för OS
På fredag kväll
blir det en stor fest
för de olympiska spelen, OS,
Det är invigning.
Då tänds den viktiga elden
i staden Milano i Italien.
Elden ska brinna
tills OS slutar
den 22 februari.
Svenska fotbollsspelaren
Zlatan Ibrahimovic
är en av dem som
ska bära elden på invigningen.
Det skriver han på sajten X.
Det tänds också en eld
i staden Cortina.
Det är första gången
det brinner två eldar
under ett OS.
Tävlingarna i OS
är på flera platser.
På invigningen går idrottare
in på arenan i Milano.
Alla länder visar sina flaggor.
Sara Hector och Walter Wallberg
bär de svenska flaggorna.
Sara Hector
tävlar i slalom på skidor.
Walter Wallberg
tävlar i puckelpist.
Över hundra idrottare
från Sverige är med i OS.
Sverige vill vinna
15 medaljer i OS.
Kanske vinner Sverige
de första medaljerna
redan i helgen?
På lördagen tävlar
Sveriges damer i längdskidor.
Frida Karlsson, Ebba Andersson,
Jonna Sundling och Moa Ilar är med.
Många tror att de svenska åkarna
har en bra chans
att vinna medalj.
MARIE HILLBLOM/8 SIDOR
Du kan se OS på TV
- Både SVT och TV4 visar
de olympiska spelen, OS.
De visar olika sporter,
men delar på ishockey.
- Du kan se invigningen
på fredag den 6 februari
klockan 20.00 i SVT2.
- Du kan se tävlingen i skiathlon
på lördag den 7 februari
klockan 13.00 i SVT1.
6 februari 2026