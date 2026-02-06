Elden tänds för OS

På fredag kväll

blir det en stor fest

för de olympiska spelen, OS,

Det är invigning.

Då tänds den viktiga elden

i staden Milano i Italien.

Elden ska brinna

tills OS slutar

den 22 februari.

Svenska fotbollsspelaren

Zlatan Ibrahimovic

är en av dem som

ska bära elden på invigningen.

Det skriver han på sajten X.

Det tänds också en eld

i staden Cortina.

Det är första gången

det brinner två eldar

under ett OS.

Tävlingarna i OS

är på flera platser.

På invigningen går idrottare

in på arenan i Milano.

Alla länder visar sina flaggor.

Sara Hector och Walter Wallberg

bär de svenska flaggorna.

Sara Hector

tävlar i slalom på skidor.

Walter Wallberg

tävlar i puckelpist.

Över hundra idrottare

från Sverige är med i OS.

Sverige vill vinna

15 medaljer i OS.

Kanske vinner Sverige

de första medaljerna

redan i helgen?

På lördagen tävlar

Sveriges damer i längdskidor.

Frida Karlsson, Ebba Andersson,

Jonna Sundling och Moa Ilar är med.

Många tror att de svenska åkarna

har en bra chans

att vinna medalj.

MARIE HILLBLOM/8 SIDOR