    Dino Beganovic. Foto: Anders Wiklund/TT

    Dino Beganovic kör bilen Ferrari i tävlingen formel 2. Foto: Denes Erdos/AP/TT

Han tävlar med snabba bilar

Dino Beganovic är 22 år.
Han kör snabba bilar
i motorsporten formel 2.
Nu kan du se honom
i en egen serie i tv.

Den heter
Dino – vägen mot formel 1.
Serien visar hans liv som förare
av den snabba bilen Ferrari.

I formel 1 tävlar
de allra bästa förarna.
Det vill Dino Beganovic också göra.
Han vill bli bäst i världen.

Om det går bra för honom
i tävlingarna i formel 2
kan han få börja tävla
med de allra bästa.

Dino Beganovic
har varit intresserad av motorsport
sedan han var sju år.
När han var femton år
fick han frågan
att köra för Ferrari.

I år ska han köra
fjorton tävlingar
i tretton länder.
Han vill att det går bra.
Han vill att år 2026
är året då han blir känd.

Serien om Dino Beganovic
har sex program.
Alla finns att se på SVT Play.

8 SIDOR/TT

22 april 2026

Vad tycker du om nyheten?
4 kommentarer
  1. Älskar skriver:
    22 april, 2026 kl. 10:24

    Jag är en riktigt fan av han älskar han😴🥳

  2. Vinne skriver:
    22 april, 2026 kl. 13:05

    Är Dino svenskt?

    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      22 april, 2026 kl. 13:30

      Hej Vinne!

      Jajamensan.
      Dino är svensk.
      Han är född och uppvuxen i Sverige.
      Hans föräldrar kommer från Bosnien.

      Ha en fin dag!

      Hälsningar från 8 Sidor

  3. MILENA LUISA skriver:
    22 april, 2026 kl. 13:14

    😍😎🥰💜-han måste tävla i BRNO också!!!

