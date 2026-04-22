Han tävlar med snabba bilar

Dino Beganovic är 22 år.

Han kör snabba bilar

i motorsporten formel 2.

Nu kan du se honom

i en egen serie i tv.

Den heter

Dino – vägen mot formel 1.

Serien visar hans liv som förare

av den snabba bilen Ferrari.

I formel 1 tävlar

de allra bästa förarna.

Det vill Dino Beganovic också göra.

Han vill bli bäst i världen.

Om det går bra för honom

i tävlingarna i formel 2

kan han få börja tävla

med de allra bästa.

Dino Beganovic

har varit intresserad av motorsport

sedan han var sju år.

När han var femton år

fick han frågan

att köra för Ferrari.

I år ska han köra

fjorton tävlingar

i tretton länder.

Han vill att det går bra.

Han vill att år 2026

är året då han blir känd.

Serien om Dino Beganovic

har sex program.

Alla finns att se på SVT Play.

8 SIDOR/TT