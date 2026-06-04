Ny paus i kriget i Libanon

Iran har sagt att de inte vill

ha paus i kriget mot USA

så länge Israel

fortsätter attackera Libanon.

USAs ledare har blivit arg

på Israels ledare

för att Israel fortsätter

sina attacker i Libanon.

Nu har Israel och Libanon

kommit överens om

en ny paus i kriget.

Det säger USA.

Men gruppen Hizbollah

som Israel krigar mot

har inte varit med i samtalen.

Nu ska Libanons militärer

kontrollera vissa områden i Libanon

där Hizbollah inte får vara.

Men det är osäkert

hur det kommer att bli.

Länderna har varit överens

om en paus sedan april.

Ändå har attackerna fortsatt.

Senast i onsdags

attackerade Israel Libanon.

Hizbollah har också skjutit

raketer mot Israel.

Samtidigt ökar kritiken

i USA mot krigen.

USAs riksdag röstade nyligen ja

till att stoppa USAs militärer

från att fortsätta kriget mot Iran.

Det betyder inte att det blir så.

Men det visar vad flera

politiker i USA tycker.

8 SIDOR/TT