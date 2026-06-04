Världen

En stad där rök från bomber syns i luften.

Attacker mot Libanon i tisdags. Nu är Israel och Libanon överens om en ny paus, säger USA. Foto: AP/TT

Ny paus i kriget i Libanon

Iran har sagt att de inte vill
ha paus i kriget mot USA
så länge Israel
fortsätter attackera Libanon.

USAs ledare har blivit arg
på Israels ledare
för att Israel fortsätter
sina attacker i Libanon.

Nu har Israel och Libanon
kommit överens om
en ny paus i kriget.
Det säger USA.

Men gruppen Hizbollah
som Israel krigar mot
har inte varit med i samtalen.

Nu ska Libanons militärer
kontrollera vissa områden i Libanon
där Hizbollah inte får vara.

Men det är osäkert
hur det kommer att bli.

Länderna har varit överens
om en paus sedan april.
Ändå har attackerna fortsatt.

Senast i onsdags
attackerade Israel Libanon.
Hizbollah har också skjutit
raketer mot Israel.

Samtidigt ökar kritiken
i USA mot krigen.

USAs riksdag röstade nyligen ja
till att stoppa USAs militärer
från att fortsätta kriget mot Iran.
Det betyder inte att det blir så.
Men det visar vad flera
politiker i USA tycker.

8 SIDOR/TT

Kriget startade i Iran

  • USA och Israel
    startade kriget mot
    Iran i februari i år.
  • Kriget spred sig snart
    till Libanon.
  • Där krigar Israel
    mot gruppen Hizbollah
    som har mycket makt i Libanon.
  • Hizbollah får stöd av Iran.
Två bilder. Förstörda delar från en byggnad och Trump som pekar med sin hand. En bild från Iran och USAs ledare Trump. Foton: AP/TT

4 juni 2026

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2 kommentarer
  1. MILENA LUISA skriver:
    4 juni, 2026 kl. 11:22

    ALLTSÅ DET VAR USA SOM ATACKERADE IRAN FÖRST!😠

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  2. V skriver:
    4 juni, 2026 kl. 11:31

    Usa gjorde helt rätt att attackera iran ,någon måste göra ordning i Iran.folket måste befrias man kan inte leva så som iranier gör idag.

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