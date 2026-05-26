Världen
Det är bara maj och redan mycket varmt väder i Frankrike. Foto: Christophe Ena/AP/TT
Mycket varmt i Europa
Just nu är det mycket
varmt väder i Europa.
I Storbritanniens huvudstad
London var det 34,8 grader
varmt i måndags.
På flera platser i Frankrike
blev måndagen
också mycket varm.
Det var ungefär 30 grader.
Experter har aldrig tidigare
mätt så varmt väder
i Frankrike i maj.
Sju personer har dött
i Frankrike på grund
av det varma vädret.
Det säger landets regering.
I vissa delar av Spanien
kan det bli upp mot
38 grader den här veckan.
Det är ovanligt
med så varmt väder
i så många dagar
så tidigt på året.
Det säger experter på väder.
Ändringarna i klimatet
gör att värmeböljor
blir vanligare.
Det är när det är många
dagar med mycket varmt väder.
Europa är området på jorden
där värmen ökar mest.
8 SIDOR/TT
26 maj 2026
I like when it is hot, because im really hot😎
Jag gillar inte värmen, då smälter jag
Jag håller med glaciären det är för varmt!
Va skönt, undrar när det kommer till sverige jag fryser🥶
Så länge det inte brinner i london är jag glad för jag har en moster där🥹🦆🔥