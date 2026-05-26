Mycket varmt i Europa

Just nu är det mycket

varmt väder i Europa.

I Storbritanniens huvudstad

London var det 34,8 grader

varmt i måndags.

På flera platser i Frankrike

blev måndagen

också mycket varm.

Det var ungefär 30 grader.

Experter har aldrig tidigare

mätt så varmt väder

i Frankrike i maj.

Sju personer har dött

i Frankrike på grund

av det varma vädret.

Det säger landets regering.

I vissa delar av Spanien

kan det bli upp mot

38 grader den här veckan.

Det är ovanligt

med så varmt väder

i så många dagar

så tidigt på året.

Det säger experter på väder.

Ändringarna i klimatet

gör att värmeböljor

blir vanligare.

Det är när det är många

dagar med mycket varmt väder.

Europa är området på jorden

där värmen ökar mest.

