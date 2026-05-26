Världen

En person med ett paraply som skydd mot solen. I bakgrunden syns Eiffeltornet.

Det är bara maj och redan mycket varmt väder i Frankrike. Foto: Christophe Ena/AP/TT

Mycket varmt i Europa

Just nu är det mycket
varmt väder i Europa.

I Storbritanniens huvudstad
London var det 34,8 grader
varmt i måndags.

På flera platser i Frankrike
blev måndagen
också mycket varm.
Det var ungefär 30 grader.

Experter har aldrig tidigare
mätt så varmt väder
i Frankrike i maj.

Sju personer har dött
i Frankrike på grund
av det varma vädret.
Det säger landets regering.

I vissa delar av Spanien
kan det bli upp mot
38 grader den här veckan.

Det är ovanligt
med så varmt väder
i så många dagar
så tidigt på året.
Det säger experter på väder.

Ändringarna i klimatet
gör att värmeböljor
blir vanligare.
Det är när det är många
dagar med mycket varmt väder.

Europa är området på jorden
där värmen ökar mest.

8 SIDOR/TT

26 maj 2026

Vad tycker du om nyheten?
5 kommentarer
  1. MILENA LUISA skriver:
    26 maj, 2026 kl. 09:35

    😎🧡

    Svara
  2. bra bra bra breeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee skriver:
    26 maj, 2026 kl. 10:31

    I like when it is hot, because im really hot😎

    Svara
  3. En glaciär skriver:
    26 maj, 2026 kl. 10:38

    Jag gillar inte värmen, då smälter jag

    Svara
  4. Glaciärens kompis skriver:
    26 maj, 2026 kl. 10:40

    Jag håller med glaciären det är för varmt!

    Svara
  5. Moster jag saknar dig😭 skriver:
    26 maj, 2026 kl. 10:42

    Va skönt, undrar när det kommer till sverige jag fryser🥶
    Så länge det inte brinner i london är jag glad för jag har en moster där🥹🦆🔥

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar