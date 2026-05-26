USA attackerade Iran igen

Det är paus i kriget

mellan USA och Iran.

Men länderna har ändå

attackerat varandra.

I måndags bombade USA

flera platser i södra Iran.

USA sköt mot iranska

system för robotar.

De sköt också

mot iranska båtar

som försökte lägga

bomber i vattnet.

Det säger en chef för

USAs militärer.

Iran säger att de har

skjutit ner en drönare.

Samtidigt fortsätter

länderna prata om

hur det ska bli fred.

Nyligen sa USAs ledare

Donald Trump att länderna

är nära att komma överens.

Det säger USAs minister

Marco Rubio också

efter attackerna i måndags.

– Vi jobbar med ett avtal.

Det kommer att ta

några dagar innan

det är klart, säger han.

Han vill att Iran

öppnar sundet Hormuz.

Det ligger i havet nära Iran.

Hormuz är en viktig väg

för båtar med olja.

När kriget började

stängde Irans militärer sundet.

– Det Iran gör i Hormuz

är olagligt. Det kan vi

aldrig gå med på.

Det säger Marco Rubio.

