Världen
USAs minister Marco Rubio. Foto: Julia Demaree/AP/TT
USA attackerade Iran igen
Det är paus i kriget
mellan USA och Iran.
Men länderna har ändå
attackerat varandra.
I måndags bombade USA
flera platser i södra Iran.
USA sköt mot iranska
system för robotar.
De sköt också
mot iranska båtar
som försökte lägga
bomber i vattnet.
Det säger en chef för
USAs militärer.
Iran säger att de har
skjutit ner en drönare.
Samtidigt fortsätter
länderna prata om
hur det ska bli fred.
Nyligen sa USAs ledare
Donald Trump att länderna
är nära att komma överens.
Det säger USAs minister
Marco Rubio också
efter attackerna i måndags.
– Vi jobbar med ett avtal.
Det kommer att ta
några dagar innan
det är klart, säger han.
Han vill att Iran
öppnar sundet Hormuz.
Det ligger i havet nära Iran.
Hormuz är en viktig väg
för båtar med olja.
När kriget började
stängde Irans militärer sundet.
– Det Iran gör i Hormuz
är olagligt. Det kan vi
aldrig gå med på.
Det säger Marco Rubio.
8 SIDOR/TT
26 maj 2026
