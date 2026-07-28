Sport

  • GLENN HYSÉN

    Glenn Hysén är en känd fotbollsspelare. Foto: Adam Ihse/TT

  • GLENN HYSÉN

    Glenn Hysén när han spelade i laget Liverpool i Storbritannien. Foto: Anders Holmström/TT

Han har fått parkinson

Den kända fotbollsspelaren
Glenn Hysén har fått
sjukdomen parkinson.

Det berättar han
i tidningen Hänt.
Han får mediciner
mot sjukdomen.

– Jag äter tabletter
flera gånger om dagen.
Parkinson är inget farligt.
Men du måste ta medicinerna,
säger han.

Glenn Hysén är 66 år.
På 1980-talet var han
en av Sveriges
bästa spelare i fotboll.

Han spelade bland annat
i lagen IFK Göteborg,
Fiorentina, PSV Eindhoven
och Liverpool.

Parkinson är en
sjukdom på nerverna.
En sjuk person får
svårare att styra kroppen.
Armar och ben
kan börja skaka.

Glenn Hysén säger
att han har en lättare
sort av parkinson.
Han kommer inte bli sämre.

Han känner bara av
sjukdomen ibland.
Speciellt när han blir nervös.

– Om det är mycket folk
runt mig så skakar jag lite.
Men annars är det lugnt,
säger han.

8 SIDOR/TT

28 juli 2026

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1 kommentar
  1. Sten skriver:
    28 juli, 2026 kl. 13:58

    Ledsamt

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