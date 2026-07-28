Han har fått parkinson

Den kända fotbollsspelaren

Glenn Hysén har fått

sjukdomen parkinson.

Det berättar han

i tidningen Hänt.

Han får mediciner

mot sjukdomen.

– Jag äter tabletter

flera gånger om dagen.

Parkinson är inget farligt.

Men du måste ta medicinerna,

säger han.

Glenn Hysén är 66 år.

På 1980-talet var han

en av Sveriges

bästa spelare i fotboll.

Han spelade bland annat

i lagen IFK Göteborg,

Fiorentina, PSV Eindhoven

och Liverpool.

Parkinson är en

sjukdom på nerverna.

En sjuk person får

svårare att styra kroppen.

Armar och ben

kan börja skaka.

Glenn Hysén säger

att han har en lättare

sort av parkinson.

Han kommer inte bli sämre.

Han känner bara av

sjukdomen ibland.

Speciellt när han blir nervös.

– Om det är mycket folk

runt mig så skakar jag lite.

Men annars är det lugnt,

säger han.

8 SIDOR/TT