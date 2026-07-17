Kändisar till VM

På söndag är det final

i VM i fotboll för herrar.

Spanien spelar mot Argentina.

Finalen är i New Jersey

nära staden New York i USA.

Det blir en annorlunda final.

Pausen i matchen blir längre.

Massor av kända

artister ska sjunga då.

Artisten Shakira är med.

Hon har gjort

VMs egen låt Dai dai.

Madonna, Justin Bieber

och gruppen BTS ska också sjunga.

Många kända personer

kommer för att titta på matchen.

USAs ledare Donald Trump

har sagt att han ska komma.

Men en känd person kommer inte.

Det är Argentinas ledare Javier Milei.

Han är hemma och ser

matchen på tv i stället.

Milei tror att Argentinas lag förlorar

om han åker dit för att titta.

Milei har också alltid

på sig en tjock jacka

när han tittar på

Argentinas matcher i VM.

Han tänker inte ta av jackan

hur varmt det än blir

när han tittar på finalen.

Det har han sagt.

– Jag blev väldigt varm

och tog av jackan en stund

när Argentina spelade mot Schweiz.

Men då gjorde Schweiz mål.

Jag tog på jackan och kommer inte

ta av den igen, säger Javier Milei.

Matchen mellan

Spanien och Argentina

startar på söndag den 19 juli

klockan 21.00.

Den visas i TV4.

8 SIDOR/TT

FRÅGA Vilket lag vinner VM? Spanien

Argentina Se hur andra har röstat