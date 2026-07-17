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  • kandisar

    Donald Trump, Shakira, Justin Bieber och Madonna kommer till finalen i VM i fotboll. Foton: AP/TT

  • Argentina Milei

    Argentinas ledare Javier Milei vågar inte se finalen i fotboll på plats i USA. Foto: Natacha Pisarenko/AP/TT

Kändisar till VM

På söndag är det final
i VM i fotboll för herrar.
Spanien spelar mot Argentina.

Finalen är i New Jersey
nära staden New York i USA.

Det blir en annorlunda final.
Pausen i matchen blir längre.
Massor av kända
artister ska sjunga då.

Artisten Shakira är med.
Hon har gjort
VMs egen låt Dai dai.

Madonna, Justin Bieber
och gruppen BTS ska också sjunga.

Många kända personer
kommer för att titta på matchen.
USAs ledare Donald Trump
har sagt att han ska komma.

Men en känd person kommer inte.
Det är Argentinas ledare Javier Milei.
Han är hemma och ser
matchen på tv i stället.
Milei tror att Argentinas lag förlorar
om han åker dit för att titta.

Milei har också alltid
på sig en tjock jacka
när han tittar på
Argentinas matcher i VM.

Han tänker inte ta av jackan
hur varmt det än blir
när han tittar på finalen.
Det har han sagt.

– Jag blev väldigt varm
och tog av jackan en stund
när Argentina spelade mot Schweiz.
Men då gjorde Schweiz mål.
Jag tog på jackan och kommer inte
ta av den igen, säger Javier Milei.

Matchen mellan
Spanien och Argentina
startar på söndag den 19 juli
klockan 21.00.
Den visas i TV4.

8 SIDOR/TT

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17 juli 2026

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1 kommentar
  1. Seymore Butts skriver:
    17 juli, 2026 kl. 14:22

    Han är ju en konstig gubbe.

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