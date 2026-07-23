Sport
Spanien vann guld i VM i fotboll år 2026. Foto: Jacquelyn Martin/AP/TT
Nästa VM kan bli större
Många gillar VM i fotboll.
Över två miljoner såg
finalen i TV4 i Sverige.
Årets VM var
det största någonsin.
48 lag var med.
Matcherna var i länderna
USA, Kanada och Mexiko.
År 2030 är det ett nytt VM.
Då fyller tävlingen 100 år.
Då kan VM bli ännu större.
Kanske får 64 lag vara med.
Det säger organisationen Fifa.
Bra, säger en del.
Då får fler länder
chansen att spela.
Fifa tjänar mer pengar.
Dåligt, säger andra.
Då blir det fler lag
som inte är lika bra.
Och fler lag som reser
ökar utsläppen av gaser
som värmer klimatet.
VM år 2030 är i sex länder:
- Argentina
- Marocko
- Paraguay
- Portugal
- Spanien
- Uruguay.
Lagen från länderna
som ordnar VM
är säkra på att få spela i tävlingen.
Andra länder måste
tävla om platser.
8 SIDOR/TT
23 juli 2026