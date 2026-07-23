Nästa VM kan bli större

Många gillar VM i fotboll.

Över två miljoner såg

finalen i TV4 i Sverige.

Årets VM var

det största någonsin.

48 lag var med.

Matcherna var i länderna

USA, Kanada och Mexiko.

År 2030 är det ett nytt VM.

Då fyller tävlingen 100 år.

Då kan VM bli ännu större.

Kanske får 64 lag vara med.

Det säger organisationen Fifa.

Bra, säger en del.

Då får fler länder

chansen att spela.

Fifa tjänar mer pengar.

Dåligt, säger andra.

Då blir det fler lag

som inte är lika bra.

Och fler lag som reser

ökar utsläppen av gaser

som värmer klimatet.

VM år 2030 är i sex länder:

Argentina

Marocko

Paraguay

Portugal

Spanien

Uruguay.

Lagen från länderna

som ordnar VM

är säkra på att få spela i tävlingen.

Andra länder måste

tävla om platser.

8 SIDOR/TT