Sport
Tadej Pogacar cyklar i Paris. Han har den gula tröjan som visar att han leder loppet. Foto: Mosa'ab Elshamy/AP/TT
Pogacar vann igen
Tadej Pogacar vann tävlingen
Tour de France igen.
Det är femte gången
han vinner tävlingen i cykel.
Tävlingen har varit
i flera veckor
i landet Frankrike.
På söndagen var
sista delen av tävlingen.
Då körde cyklisterna i mål
i staden Paris.
Mathieu van der Poel
från Nederländerna
cyklade vann den dagen.
Men Tadej Pogacar från Slovenien
vann hela tävlingen.
Tadej Pogacar är 27 år.
Han är den yngsta cyklisten
som har vunnit hela tävlingen
fem gånger.
Den 1 augusti börjar
damernas tävling
i Tour de France.
8 SIDOR/TT
27 juli 2026