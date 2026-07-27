Pogacar vann igen

Tadej Pogacar vann tävlingen

Tour de France igen.

Det är femte gången

han vinner tävlingen i cykel.

Tävlingen har varit

i flera veckor

i landet Frankrike.

På söndagen var

sista delen av tävlingen.

Då körde cyklisterna i mål

i staden Paris.

Mathieu van der Poel

från Nederländerna

cyklade vann den dagen.

Men Tadej Pogacar från Slovenien

vann hela tävlingen.

Tadej Pogacar är 27 år.

Han är den yngsta cyklisten

som har vunnit hela tävlingen

fem gånger.

Den 1 augusti börjar

damernas tävling

i Tour de France.

8 SIDOR/TT