Sport
Tadej Pogacar vann Tour de France förra året. Foto: Thibault Camus/AP/TT
Den viktigaste tävlingen
Lördagen den 4 juli
startar Tour de France.
Det är världens viktigaste
tävling i cykling.
Den är i Frankrike
och lite i Spanien.
Om några veckor
är tävlingen klar.
Då får vi veta
vem som vinner.
Att vinna Tour de France
är väldigt fint för en cyklist.
Tävlingen har funnits
i över hundra år.
Förra året vann
Tadej Pogacar från Slovenien.
Ingen svensk har någonsin
vunnit Tour de France.
Det finns också
ett Tour de France för damer.
Det börjar den 1 augusti.
MARTIN HANBERG/8 SIDOR
3 juli 2026
Hur lång varar denna tävlingen?
Tävlingen håller på i tre veckor
till den 26 juli.
/Hälsningar från 8 Sidor