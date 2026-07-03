Sport

Han cyklar i mål. Han har gul dräkt.

Tadej Pogacar vann Tour de France förra året. Foto: Thibault Camus/AP/TT

Den viktigaste tävlingen

Lördagen den 4 juli
startar Tour de France.
Det är världens viktigaste
tävling i cykling.

Den är i Frankrike
och lite i Spanien.

Om några veckor
är tävlingen klar.
Då får vi veta
vem som vinner.

Att vinna Tour de France
är väldigt fint för en cyklist.
Tävlingen har funnits
i över hundra år.

Förra året vann
Tadej Pogacar från Slovenien.
Ingen svensk har någonsin
vunnit Tour de France.

Det finns också
ett Tour de France för damer.
Det börjar den 1 augusti.

MARTIN HANBERG/8 SIDOR

3 juli 2026

Vad tycker du om nyheten?
2 kommentarer
  1. Maja skriver:
    3 juli, 2026 kl. 11:32

    Hur lång varar denna tävlingen?

    Svara
    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      3 juli, 2026 kl. 11:41

      Tävlingen håller på i tre veckor
      till den 26 juli.

      /Hälsningar från 8 Sidor

Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar