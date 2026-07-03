Den viktigaste tävlingen

Lördagen den 4 juli

startar Tour de France.

Det är världens viktigaste

tävling i cykling.

Den är i Frankrike

och lite i Spanien.

Om några veckor

är tävlingen klar.

Då får vi veta

vem som vinner.

Att vinna Tour de France

är väldigt fint för en cyklist.

Tävlingen har funnits

i över hundra år.

Förra året vann

Tadej Pogacar från Slovenien.

Ingen svensk har någonsin

vunnit Tour de France.

Det finns också

ett Tour de France för damer.

Det börjar den 1 augusti.

MARTIN HANBERG/8 SIDOR