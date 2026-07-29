Sport

Fyrverkerier över en stor arena.

Fyrverkerier när tävlingen Gothia cup började i Göteborg år 2026. Foto: Fredrik Aremyr

Spelare försvunna i Göteborg

Ungefär 20 pojkar
från landet Etiopien
har försvunnit från en skola
i Göteborg.
De är mellan 14 och 17 år.

En eller flera av deras ledare
är också försvunna.

De var i Göteborg
och spelade fotboll.
De var med i den
stora tävlingen Gothia cup.
Lag från hela världen
är med i tävlingen.

På dagen för finalen
såg en person
att laget var borta.
De var inte längre kvar
i skolan där de bott
under tävlingen.

Lagen ska anmäla när de åker.
Det hade inte laget gjort.

Laget har inte kommit tillbaka
till Etiopien.

Poliserna tror att personerna
ville försvinna.
De tror inte
att det hänt ett brott.

Tävlingen Gothia cup
var den 12 till 18 juli.

8 SIDOR/TT

29 juli 2026

Vad tycker du om nyheten?
2 kommentarer
  1. ... skriver:
    29 juli, 2026 kl. 11:38

    Kanske ska söka asyl i Sverige man vet aldrig. Konstigt att så många kan bara försvinna.

    Svara
  2. Maja skriver:
    29 juli, 2026 kl. 17:19

    Var har de försvunnit till, till himlen eller?
    Gå genast och leta efter de! De kan vara skadade eller döda, vem vet?

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar