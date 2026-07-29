Sport
Fyrverkerier när tävlingen Gothia cup började i Göteborg år 2026. Foto: Fredrik Aremyr
Spelare försvunna i Göteborg
Ungefär 20 pojkar
från landet Etiopien
har försvunnit från en skola
i Göteborg.
De är mellan 14 och 17 år.
En eller flera av deras ledare
är också försvunna.
De var i Göteborg
och spelade fotboll.
De var med i den
stora tävlingen Gothia cup.
Lag från hela världen
är med i tävlingen.
På dagen för finalen
såg en person
att laget var borta.
De var inte längre kvar
i skolan där de bott
under tävlingen.
Lagen ska anmäla när de åker.
Det hade inte laget gjort.
Laget har inte kommit tillbaka
till Etiopien.
Poliserna tror att personerna
ville försvinna.
De tror inte
att det hänt ett brott.
Tävlingen Gothia cup
var den 12 till 18 juli.
8 SIDOR/TT
29 juli 2026
Kanske ska söka asyl i Sverige man vet aldrig. Konstigt att så många kan bara försvinna.
Var har de försvunnit till, till himlen eller?
Gå genast och leta efter de! De kan vara skadade eller döda, vem vet?