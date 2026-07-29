Spelare försvunna i Göteborg

Ungefär 20 pojkar

från landet Etiopien

har försvunnit från en skola

i Göteborg.

De är mellan 14 och 17 år.

En eller flera av deras ledare

är också försvunna.

De var i Göteborg

och spelade fotboll.

De var med i den

stora tävlingen Gothia cup.

Lag från hela världen

är med i tävlingen.

På dagen för finalen

såg en person

att laget var borta.

De var inte längre kvar

i skolan där de bott

under tävlingen.

Lagen ska anmäla när de åker.

Det hade inte laget gjort.

Laget har inte kommit tillbaka

till Etiopien.

Poliserna tror att personerna

ville försvinna.

De tror inte

att det hänt ett brott.

Tävlingen Gothia cup

var den 12 till 18 juli.

8 SIDOR/TT